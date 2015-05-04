3 آلاف مهاجر غير شرعي يصلون إيطاليا

البحرية الإيطالية تنقذ مهاجرين في المتوسط (ا ف ب)

وصل الاثنين أكثر من 3000 مهاجر من أصل 6000 انقذوا في نهاية الاسبوع، إلى سواحل إيطاليا حيث شهدت أعمال الإنقاذ ولادة طفلة، حسب ما أعلنت البحرية الإيطالية.

ووصلت مجموعة أولى من 873 مهاجرا من بينهم 103 نساء و52 طفلا إلى ميناء بوتزالو قرب راغوسا في أقصى جنوب صقلية. بعد تسجيل الهويات سيتم نقل المهاجرين الصوماليين والإرتيريين بأغلبيتهم إلى مراكز استقبال بعضها في روما وميلانو ونابولي.

ووصلت مجموعة ثانية من 400 شخص على متن سفينة لخفر السواحل الإيطاليين إلى ميسينا، شمال صقلية. وأغلبية هؤلاء كذلك من الصومال واريتريا، إضافة إلى سوريين. كما وصل مركبان عسكريان ظهرا ينقلان حوالى 1500 مهاجر.

ووصلت فرقاطة "بيرسالييري" إلى ميناء ريدجيو كلابريا حاملة 778 لاجئا انقذوا أثناء خمس عمليات منفصلة في الأيام الأخيرة، وبدأ هؤلاء مغادرة المركب بحسب البحرية. كذلك وصل مركب الدوريات "فيغا" إلى ميناء اوغوستا الصقلي وعلى متنه 675 مهاجرا ما زالوا ينتظرون كي يغادروه.

وأضاف المصدر أن مجموعة من 329 مهاجرا وصلت إلى جزيرة لامبيدوسا الصغيرة.

كما أعلنت البحرية الإيطالية عبر نشر صورة على موقع تويتر ولادة طفلة في أثناء عمليات الإغاثة لأم انقذها مركب بيتيكا.

وانقذ أكثر من 5800 شخص في عدة عمليات إغاثة في المتوسط في نهاية الأسبوع فيما عثر على عشرة لاجئين موتى.

وأعلنت منظمة "ام او ايه اس" المالطية التي أسسها ثنائي ايطالي اميركي الاثنين عن إنقاذ 369 مهاجرا والمساعدة في إنقاذ أكثر من 100 اخرين.

ويوم السبت وحده نسقت قوة خفر السواحل الإيطالية عمليات إنقاذ 3690 مهاجرا على متن 17 زورقا منكوبا، أكثرها مقابل سواحل ليبيا.

وللمرة الأولى منذ إرساله في الاسبوع الفائت شارك زورق الدوريات الفرنسي كوماندان بيرو السبت في العمليات وانقذ 219 مهاجرا كانوا على 3 زوارق مختلفة.

من جهة أخرى أعلنت وكالة فرونتكس الأوروبية لضبط الحدود الخارجية في فضاء شينغن عن تكثيف عملياتها في المتوسط. وصرحت إيفا مونكوري المتحدثة باسم الوكالة التي تتخذ مقرها في وارسو: "نعمل على زيادة عدد السفن والطائرات. طلبنا وحصلنا على موافقة الدول الأوروبية، منها فرنسا، على ارسال وحداتها".

ووصل مركبان تابعان للبحرية الالمانية إلى جزيرة كريت للمشاركة في أعمال الإنقاذ بتنسيق فرونتكس، وهما سفينة "برلين" للدعم اللوجستي وفرقاطة "هيسين"، بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع في برلين.

يصل مئات المهاجرين، من الأفارقة بشكل أساسي إضافة إلى الكثير من السوريين، يوميا إلى سواحل إيطاليا، بعد انطلاقهم من ليبيا الغارقة في الفوضى، ما يسهل تحرك المهربين.