غضب في أمريكا بسبب سحل امرأة سوداء حامل

سيدة سوداء حامل ضحية عنف الشرطة الأمريكية

تتصاعد الانتقادات لتصرفات الشرطة الأمريكية الحادة حيال المواطنين الأمريكيين من ذوي البشرة السوداء، وتعمد استهدافهم بعنف وعنصرية كما تقول منظمات تعنى بحقوق الإنسان.

وأظهر فيديو نشرته جماعة حقوقية قيام اثنين من ضباط الشرطة الأمريكيين في كاليفورنيا بالقبض على امرأة سوداء حامل في شهرها الثامن واعتقالها وجرها قسرًا لسيارة الشرطة، وأثناء محاولتها الدفاع عن نفسها قاموا بإلقائها على الأرض لاعتقالها.

وبدأت المشكلة بمشاجرة بين سيدتين: إحديهما سوداء والأخرى بيضاء، وزعمت المواطنة البيضاء أن السوداء هاجمت سيارتها بعد خلاف على مكان وقوف السيارة، وتدخل ضابط ليسأل المواطنة السوداء عن اسمها إلا أنها رفضت الرد عليه، فما كان منه إلا أن بدأ التعامل معها بعنف، برغم أنها حامل، وسحبها عنوة إلى سيارة الشرطة.

وأوضحت المحامية الخاصة بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا أن الفيديو "مرعب جدًا" وأن الناس سيرون الفيديو بمستوى معين من التنميط العنصري والتحيز.