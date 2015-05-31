البث الحي
تقارير

الإعلان عن حالة الوفاة الرابعة عشر خلال شهر

31/5/2015

الفلاحجي مقيدا في سريره قبل موته

من لم يمت بالرصاص والخرطوش مات بالإهمال والحرمان من العلاج في السجون، وهكذا فقد 266 مصريا حياتهم بالقتل البطيء داخل السجون منذ 30 يونيو 2013 وفقا لإحصائيات مركز الكرامة لحقوق الإنسان. 
فتحت وفاة نائب البرلمان المصري محمد الفلاحجي (58عاما) داخل سجن جمصة شمال مصر ملف القتل البطيء داخل السجون، حيث كان هذا النائب والمعتقل منذ 26 أغسطس 2013  مصابا بتليف كبدي، وكان بحاجة لرعاية صحية خاصة لاتتوفر إلا في مستشفيات خارج السجن، ورغم ان منظمة الكرامة لحقوق الإنسان أطلقت نداءا عاجلا  بتاريخ 1 مايو إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بشأن استمرار اعتقال عضو مجلس الشعب السابق محمد محمد محمد الفلاحجي و تعرضه ، بسبب مواقفه السياسية للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج رغم معاناته من أمراض مختلفة لدرجة أن حياته أصبحت في خطر  إلا أن السلطات المصرية رفضت الإفراج عنه لتلقي العلاج المناسب حتى فارق الحياة نتيجة غيبوبة كبد
وكانت إدارة السجن قد وافقت على نقله إلى المستشفى في 9 مارس 2015. وحسب زوجته لم يصف له الأطباء دواء واكتفوا بأخذ صورة بالأشعة، لم يسلموه نسخة منها، ولم يقدموا له تقريرا بحالته الصحية خوفا من السلطات. نُقل بعد ذلك إلى قسم شرطة ثاني دمياط، ووضع في زنزانة بلا فراش أو غطاء ما أجبره على النوم مباشرة على الأرض. وأفاد الضحية أن الآلام بلغت به حدا لم يستطع معه النوم، وطلب مجددا نقله إلى المستشفى.
وبعد معاناة طويلة وبعد أن ساءت حالته، نقل في 8 أب

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من تقارير

نيويورك تايمز: الصين تروج للأكاذيب والمؤامرات لإخفاء مصدر جائحة كورونا

السلطات الصينية تحاول تبرئة نفسها والزعم بأن فيروس كورونا لم ينشأ في الصين

الوباء لا يزال قويا.. تفشٍ قياسي لكورونا في أمريكا وبدء التلقيح في روسيا وقريباً في بريطانيا

على مدى أسبوعين، سجّلت الولايات المتحدة بشكل متكرر أكثر من ألفي وفاة كل يوم (REUTERS)

مرتزق روسي سابق يوقف نشر مذكرات "محرجة" لبوتين ومؤسس شركة فاغنر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

3 سنوات على إعلان ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.. ما تأثيره على الأقصى؟

قرار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (غيتي)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)