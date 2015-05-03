"الأونروا" تطالب بحماية المدنيين في مخيم اليرموك

مخيم اليرموك الفلسطيني ـ أرشيف

عبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن قلقها الشديد حيال سلامة المدنيين في مخيم اليرموك في سوريا، وذلك وسط تقارير تحدثت عن اندلاع اشتباكات مسلحة خلال الليل استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة والغارات الجوية.

وأشارت الأونروا في بيان صحفي صادر عن مكتبها في العاصمة الأردنية عمان اليوم (الأحد)ونقلته وكالة الأنباء الأردنية، إلى أن المدنيين "عاشوا في المخيم ليلة اتسمت بالصدمة الشديدة وبالمحنة" داعية الحكومة السورية إلى الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الآهلة بالسكان، بما في ذلك الأسلحة المحمولة جوا، والتي تؤدي آثارها العشوائية إلى تعريض المدنيين لخطر داهم وللمعاناة .

وطلبت الأونروا في بيانها احترام حياة المدنيين ووضع حد لأية إجراءات قد تؤدي إلى زيادة تعريض سلامة المدنيين للخطر في الوقت الذي تواجه فيه العائلات معاناة تفوق الوصف .

وطالبت الأونروا مجددا بأن تعمل جميع الأطراف الفاعلة المسلحة على حماية المدنيين استنادا لالتزاماتهم المنصوص عليها بموجب القانون الدولي، داعية جميع الجهات التي لها تأثير على تلك الأطراف المعنية، بمن فيها الجماعات المسلحة في المخيم، بالمطالبة بأن تقوم تلك الأطراف بالامتثال التام بالتزاماتها فيما يتصل بحماية المدنيين.