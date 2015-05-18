محافظة الأنبار بالأرقام

محافظة الأنبار

يبلغ عدد سكان مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار حوالي 400 ألف نسمة ومساحتها 8543 كيلو مترا مربعا، وتقع تلك المدينة في وسط العراق وتبعد عن غرب بغداد 100 كلم.

ووفق موسوعة الجزيرة نت فإن :"الأنبار محافظة عراقية سنية من أكبر محافظات العراق، وتصل مساحتها الي 138.500 كيلومترا مربعا، أي حوالي ثلث مساحة العراق".

ويبلغ عدد سكان محافظة الأنبار 1.9 مليون نسمة، حسب إحصاء حكومي أجري في يوليو/تموز 2013، وتنقسم إلى ثماني مناطق إدارية ،و أبرز مدن المحافظة، الرمادي، والفلوجة، والقائم، وحديثة.

ويحد محافظة الأنبار من الشمال محافظتا صلاح الدين ونينوى، ومن الشمال الغربي سوريا، ومن الغرب الأردن، ومن الشرق محافظة بغداد، ومن الجنوب السعودية، ومن الجنوب الشرقي محافظتا كربلاء والنجف.

تقول دراسة لجامعة الأنبار :"يتنوع اقتصاد المحافظة بين المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة وأشجار النخيل، وبين الثروات المعدنية، وتنتج المحافظة 53 تريليون قدما مكعبا من الغاز الطبيعي"، بالإضافة إلى الثروات المعدنية الاستراتيجية مثل:" الذهب والفوسفات والحديد واليورانيوم والكبريت والفضة والنفط، حيث يتركز جانب مهم من تلك الثروات بمدينة الرمادي".

وكما جاء في موسوعة المعرفة:" أسس مدينة الرمادي عاصمة الأنبار والي بغداد مدحت باشا الذي حكم بين عامي 1869 و 1872، و تعود تسمية الأنبار – وهي كلمة فارسية تعني المخزن- إلى الآراميين، لأنها كانت مخزنا للعدد الحربية والحنطة والشعير والتبن".