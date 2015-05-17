إقالة وزير الداخلية الأردني بسبب التقصير

وزير الداخلية الأردني حسين المجالي ـ أرشيف

في حالة تعد سابقة نادرة في الأردن، أعلن رئيس الوزراء الأردني "د. عبدالله النسور" في بيان اليوم (الأحد) استقالة وزير الداخلية حسين المجالي بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها.

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: "انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة في الأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، فقد قدم معالي السيد "حسين المجالي" استقالته كوزير للداخلية".

وأضاف البيان: وحرصا على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الأمن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الأمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصا من خلال التنسيق المحكم بين كل الأجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والانظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي وزير الداخلية.

وأشارت الوكالة إلى أن العاهل الأردني طلب من الحكومة إعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الأمن الذي اعتدنا عليه.