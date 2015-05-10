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طائرة إماراتية مدنية تهبط في قاعدة عسكرية لأسباب أمنية

10/5/2015

طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية ـ أرشيف

أعلنت السلطات الإماراتية تحويل طائرة إماراتية قادمة من مطار القاهرة إلى قاعدة عسكرية في دبي، لأسباب أمنية.

وقالت شركة الاتحاد للطيران التابعة لإمارة أبوظبي إن الرحلة رقم (اي  واي 650) القادمة من القاهرة ويفترض أن تهبط في مطار أبوظبي، قد تم  تحويلها للهبوط في قاعدة المنهاد الجوية في دبي.

وأضافت "غادر جميع المسافرين الطائرة، بعد أن خضعوا لإجراءات الفحص الأمني في المبنى قبل نقلهم بالحافلات مع أمتعتهم إلى مطار أبوظبي  الدولي". وكانت الطائرة وهي من طراز إيرباص (ايه 321) تقل 128 مسافرا إلى جانب  سبعة من أفراد الطاقم. وقال متحدث باسم الشركة الإماراتية  إنه سيتم الاعلان عن مزيد من  المعلومات بهذا الصدد فور توفرها.

وكانت طائرة تابعة لشركة العربية للطيران الإماراتية قادمة من الكويت،  قد تم تحويلها إلى قاعدة المنهاد في دبي بدلا من الهبوط في الشارقة  الأسبوع الماضي.

وذكرت الشركة أنه تم تحويل الطائرة للقاعدة الجوية "بعد أن أبلغ أحد  الركاب بأن الطائرة سوف تنفجر مما استدعى طاقم الطائرة طلب اتخاذ  الإجراءات الاحترازية، وتم توجيه الطائرة بالهبوط في قاعدة المنهاد الجوية". 

من جانبها أعلنت مصادر أمنية مسؤولة بمطار القاهرة أن الطائرة تم  تفتيشها بدقة أكثر من مرة قبل إقلاعها من مصر، وقالت المصادر إن الطائرة أقلعت في الرابعة فجر الأحد متأخرة 35 دقيقة عن موعدها المحدد طبقا لجدول التشغيل وكان عليها 128 راكبا بينهم 83 راكبا مصريا وتم خضوع كل الركاب وأمتعتهم والطرود المشحونة عليها  لعمليات تفتيش دقيقة أكثر من مرة كما لم يتم الاشتباه في أحد من ركابها  الذين رضخوا لإجراءات التفتيش من دون معارضة .

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