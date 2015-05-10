المدفعية السعودية تقصف مواقع للحوثيين في اليمن

قوات سعودية على الحدود مع اليمن – أرشيف

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن أحمد عسيري الأحد أن المدفعية السعودية قصفت مواقع للمتمردين في اليمن ردا على إصابة أربع نساء في مدينة نجران السعودية بصواريخ كاتيوشا أطلقت من اليمن.

وقال عسيري: إن قوات التحالف ستواصل الرد على المتمردين اليمنيين حتى بدء سريان وقف إطلاق النار الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي، في حال "واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على مدننا وسكاننا".

وكانت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كثفت خلال الأيام الماضية غاراتها (أكثر من 130 غارة ليومي الجمعة والسبت) بعد أن اعتبرت أن الحوثيين وحلفاءهم تجاوزوا "خطا أحمر" بقصفهم مواقع داخل الأراضي السعودية ما أدى إلى مقتل عشرة مدنيين سعوديين الأسبوع الماضي.

واطلقت أربعة صواريخ كاتيوشا الأحد من اليمن أصابت منزلا في منطقة نجران السعودية ما أدى إلى إصابة أربع نساء بجروح. وردت القوات السعودية بقصف الأراضي اليمنية من محافظتي نجران وجازان السعوديتين، بحسب ما أوضح عسيري.

وبعد ستة أسابيع من الغارات الجوية للتحالف العسكري بقيادة السعودية بدأت تتعزز فرص الهدنة الإنسانية في اليمن، اذ أبدى الحوثيون استعدادهم لـ"التعاطي بإيجابية" في رد غير مباشر على أعلان الرياض، فيما وافق حلفاؤهم عليها.

ومن دون الاشارة مباشرة إلى إعلان السعودية هدنة انسانية تبدأ الثلاثاء، أعلن الحوثيون استعدادهم لـ"التعاطي بإيجابية" مع جهود "رفع المعاناة" في اليمن، وفق ما نقلت محطة المسيرة التابعة لهم.

كذلك، وافقت القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والمتحالفة مع الحوثيين على اقتراح الرياض هدنة من خمسة أيام تبدأ الثلاثاء.

وتعليقا على هذا الموقف قال عسيري في إشارة إلى الحوثيين "إن ميليشيات من هذا النوع لا نحكم عليها الا على أساس أفعالها وليس ما يذكره الإعلام. لننتظر حتى الثلاثاء الساعة الحادية عشرة.