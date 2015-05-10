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الجيش الألماني ينقذ 419 مهاجرا في المتوسط

10/5/2015

انقاذ مهاجرين في المتوسط- أرشيف

أنقذت سفينتان تابعتان للجيش الألماني 419  مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط قبل أن تواصل السفينتان سيرهما قبالة السواحل الليبية.

وقال متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني إن جنود السفينتين أجروا  اليوم الأحد استعدادات لتقديم مساعدات إنقاذ لمن يواجه أزمات في البحر.

وكانت السفينتان أقلتا اللاجئين أمس السبت إلى ريجيو كالابريا الإيطالية  وذلك بعد أن أنقذتا رجالا ونساء وأطفالا من داخل ثلاثة قوارب غمرتها  المياه قبالة السواحل الليبية. وفي أعقاب انتشال اللاجئين من هذا المأزق قام الجنود الألمان بإغراق  قوارب مهربي البشر.

يذكر أن الفرقاطة "هيسن" وسفينة الدعم القتالي "برلين" في مهمة إنسانية  في البحر المتوسط، وينحدر أغلب اللاجئين الذين تم إنقاذهم من إريتريا  والصومال وأثيوبيا.

تجدر الإشارة إلى أن مئات الأشخاص كانوا لقوا حتفهم في نيسان/أبريل  الماضي في حوادث وقعت أثناء عبورهم المتوسط على متن قوارب، وعلى أثر ذلك  قررت الحكومة الألمانية مشاركة الجيش بسفينتين لتقديم خدمة الإنقاذ في  البحر المتوسط.

كما أرسلت بريطانيا وفرنسا سفنا لنفس الغرض.

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