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السيسي يؤكد دعوته إلى حل سياسي في اليمن

4/4/2015

السيسي وسط جنرالات المجلس العسكري الأعلى
(ا ف ب)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب، بين اليمن والصومال، من "أولويات الأمن القومي المصري" وذلك في اليوم العاشر من الحملة العسكرية العربية التي تشارك فيها بلاده على متمردين يمنيين كانوا على وشك السيطرة على المضيق.

وقال السيسي إثر لقاء مع كبار قادة الجيش تضمن مناقشة تطورات العملية العسكرية في اليمن إن "تأمين الملاحة في البحر الأحمر وحماية مضيق باب المندب تعد أولوية قصوى من أولويات الامن القومي المصري" حسبما جاء في بيان للرئاسة المصرية.

لكنه أضاف أنه يدعو إلى حل سياسي في اليمن، ما يشير إلى أنه لا يحبذ الضربات العسكرية.

ومضيق باب المندب هو المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ويتحكم في  قناة السويس، أحد أكثر ممرات الملاحة الدولية أهمية للتجارة في العالم، واحد أكبر مصادر دخل مصر خاصة من العملة الصعبة.

وتشارك مصر منذ أسبوع في تحالف عربي تقوده السعودية يستهدف ميليشيات الحوثيين الشيعية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

ولاحقا، أضاف السيسي في كلمة متلفزة بثها التيلفزيون الرسمي أن أمن مضيق باب المندب يخص أيضا "الأمن القومي العربي".

وفي 26 من آذار/مارس الفائت، شنت السعودية ودول أخرى عملية عسكرية جوية واسعة النطاق ضد الحوثيين في اليمن وللحفاظ على "شرعية" الرئيس "عبدربه منصور هادي".

وأعلنت القاهرة أن قوات من سلاح الجو وسلاح البحر المصريين تشارك في هذه العملية العسكرية كما أعلنت القاهرة استعدادها لإرسال قوات برية الى اليمن إذا كان ذلك ضروريا.

وقبل بداية الضربات الجوية، كان الحوثيون الذين سيطروا على مناطق واسعة من اليمن في أيلول/سبتمبر الماضي في طريقهم للاستيلاء على مدينة عدن في الجنوب، معقل الرئيس "عبد ربه منصور هادي".

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