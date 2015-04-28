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منع طالبة مسلمة من الدراسة بفرنسا لارتدائها تنورة طويلة

28/4/2015

طالبة مسلمة ترتدي تنورة سوداء طويلة
(أرشيفية)

منعت طالبة مسلمة تبلغ 15 عاما من العمر من شارلفيل ميزيار (شمال فرنسا) من الدراسة ومتابعة الحصص الدراسية لأنها كانت ترتدي تنورة طويلة سوداء تعتبر رمزا دينيا كما قالت السلطات الثلاثاء.

وصرح المسؤول التربوي الإقليمي باتريس دوتو: "لم تطرد الفتاة بل طلب منها العودة بلباس عادي ويبدو ان والدها رفض ان تعود إلى المدرسة".

وذكرت الادارة المحلية في بيان "من الصعب احيانا التمييز بين ما يعتبر رمزا دينيا واضحا أو استفزازا. عندما يتعلق الامر بأعمال يقوم بها الطلاب بالتشاور ناجمة عن حوادث أخرى أكثر وضوحا مرتبطة مثلا بارتداء النقاب لا بد من التحرك بحزم لضمان احترام مبدأ العلمانية".

ووفقا لصحيفة محلية منعت مديرة المدرسة الطالبة من دخول الصف في 16 و25 نيسان/إبريل لان تنورتها السوداء الطويلة تعد رمزا دينيا.

وقالت الطالبة التي تصل عادة إلى المدرسة بالنقاب وتخلعه قبل دخولها إن تنورتها "عادية وبسيطة ولا علاقة لها بالرموز الدينية على الاطلاق".

ووفقا لجمعية مكافحة كراهية الإسلام في فرنسا، التي تحصي أعمال العنف أو التمييز ضد المسلمين، منعت 130 طالبة من دخول الصف في فرنسا في 2014 لارتدائهن ملابس تعتبر بمثابة رموز دينية.

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