النقابات تقاطع احتفالات عيد العمال في المغرب

مظاهرة للنقابات العمالية في المغرب (أرشيفية)

أعلنت أكبر ثلاث نقابات عمالية في المغرب اليوم الثلاثاء أنها قررت مقاطعة احتفالات عيد العمال في الأول من مايو أيار احتجاجا على "السلوك الحكومي" وعدم تحقيق مكتسبات للطبقة العاملة المغربية.

وقال بيان أصدره الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل: إنه تقرر "مقاطعة تظاهرات فاتح ماي (الأول من مايو) 2015

على الصعيد الوطني احتجاجا على السلوك الحكومي اللامسؤول تجاه مطالب الطبقة العاملة المغربية."وأضاف البيان "تقرر جعل شهر مايو شهرا للاحتجاج والاستنكار."

وقال ميلود مخاريق رئيس الاتحاد المغربي للشغل في اتصال هاتفي "الطبقة العمالية المغربية لا يناسبها الاحتفال ولم تحقق أدنى الحقوق. فالأجور مجمدة وليس هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور."

كان مصطفى الخلفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أعلن الأسبوع الماضي أنه "لا زيادة في الأجور.. وليس هناك أي قرار تم اتخاذه في هذا الموضوع".

وأضاف أن الحكومة "التزمت بحوار اجتماعي جاد وبناء" وأن هذا الحوار هو "الآلية الكفيلة بتجاوز المشاكل والقضايا المطروحة على المستوى الاجتماعي".

وقال مخاريق: "هذا كله كذب. طلبنا حوارا اجتماعيا بناء يخرج بنتائج ملموسة وليس مجرد الاجتماع برئيس الحكومة" في إشارة الى جولات الحوار الاجتماعي التي جمعت النقابات بالحكومة على مدى أكثر من عامين.

وعن أشكال الاحتجاجات التي قررت النقابات خوضها قال مخاريق "كل أشكال الاحتجاجات واردة" رافضا الخوض في التفاصيل.

وكانت النقابات الثلاث خاضت إضرابا وطنيا في 29 أكتوبر تشرين الأول الماضي احتجاجا على الإصلاحات الحكومية في مجالات منها على وجه الخصوص معاشات التقاعد والدعم.

وتواجه المملكة ضغوطا من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات منها خفض الإنفاق العام لإصلاح المالية العامة للدولة والتي تضررت جراء انتفاضات الربيع العربي وأزمة منطقة اليورو والجفاف.