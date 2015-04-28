البث الحي
تقارير

التحالف يقصف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية

28/4/2015

التحالف يقصف مدرج مطار صنعاء

دمرت طائرات التحالف مدرج مطار صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون الثلاثاء بعد ان "تحدت" طائرة ايرانية اجراءات الحظر المفروض على الاجواء اليمنية، بحسب المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد أحمد عسيري: إن طائرات من التحالف قصفت مدرج مطار صنعاء عصر اليوم الثلاثاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في العاصمة اليمنية.

وقال العميد أحمد عسيري: إن الطائرة لم تنسق مع سلطات التحالف وإن الطيار تجاهل تحذيرا طالبه بالعودة. وأضاف ان قصف المدرج جعله غير قابل للاستخدام من جانب الرحلات الجوية لنقل المساعدات.

وقال عسيري: إن التحالف سيساعد بإصلاح المدرج إذا أنهى الحوثيون سيطرتهم على المطار.

من جهتها قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن طائرات سعودية حاولت إجبار ما قالت أنها كانت طائرة مساعدات على العودة بعدما دخلت المجال الجوي اليمني لكن الطيارين تجاهلوا تلك "التحذيرات غير القانونية".

 وأضافت الوكالة أن الطائرات قصفت حينئذ مطار صنعاء لدى اقتراب الطائرة الإيرانية للهبوط مما اضطرها للعودة. وأفادت أن الطائرة التابعة للهلال الأحمر كانت تحمل أغذية ومساعدات طبية لصنعاء.

وقالت الوكالة إن الطائرة حصلت على تصريح بالمرور من عمان التي عبرت مجالها الجوي ومن المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على مطار صنعاء.

وتستهدف ضربات جوية بقيادة السعودية منذ اكثر من شهر المسلحين الحوثيين الذين يرتبطون بعلاقات قوية مع إيران ويسيطرون على أغلب غرب اليمن بما فيه صنعاء.

وتقول وكالات الإغاثة إن القتال بين الحوثيين والقوات المؤيدة للحكومة فاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. 

المزيد من تقارير

نيويورك تايمز: الصين تروج للأكاذيب والمؤامرات لإخفاء مصدر جائحة كورونا

السلطات الصينية تحاول تبرئة نفسها والزعم بأن فيروس كورونا لم ينشأ في الصين

الوباء لا يزال قويا.. تفشٍ قياسي لكورونا في أمريكا وبدء التلقيح في روسيا وقريباً في بريطانيا

على مدى أسبوعين، سجّلت الولايات المتحدة بشكل متكرر أكثر من ألفي وفاة كل يوم (REUTERS)

مرتزق روسي سابق يوقف نشر مذكرات "محرجة" لبوتين ومؤسس شركة فاغنر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

3 سنوات على إعلان ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.. ما تأثيره على الأقصى؟

قرار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)