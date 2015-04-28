التحالف يقصف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية

التحالف يقصف مدرج مطار صنعاء

دمرت طائرات التحالف مدرج مطار صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون الثلاثاء بعد ان "تحدت" طائرة ايرانية اجراءات الحظر المفروض على الاجواء اليمنية، بحسب المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد أحمد عسيري: إن طائرات من التحالف قصفت مدرج مطار صنعاء عصر اليوم الثلاثاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في العاصمة اليمنية.

وقال العميد أحمد عسيري: إن الطائرة لم تنسق مع سلطات التحالف وإن الطيار تجاهل تحذيرا طالبه بالعودة. وأضاف ان قصف المدرج جعله غير قابل للاستخدام من جانب الرحلات الجوية لنقل المساعدات.

وقال عسيري: إن التحالف سيساعد بإصلاح المدرج إذا أنهى الحوثيون سيطرتهم على المطار.

من جهتها قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن طائرات سعودية حاولت إجبار ما قالت أنها كانت طائرة مساعدات على العودة بعدما دخلت المجال الجوي اليمني لكن الطيارين تجاهلوا تلك "التحذيرات غير القانونية".

وأضافت الوكالة أن الطائرات قصفت حينئذ مطار صنعاء لدى اقتراب الطائرة الإيرانية للهبوط مما اضطرها للعودة. وأفادت أن الطائرة التابعة للهلال الأحمر كانت تحمل أغذية ومساعدات طبية لصنعاء.

وقالت الوكالة إن الطائرة حصلت على تصريح بالمرور من عمان التي عبرت مجالها الجوي ومن المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على مطار صنعاء.

وتستهدف ضربات جوية بقيادة السعودية منذ اكثر من شهر المسلحين الحوثيين الذين يرتبطون بعلاقات قوية مع إيران ويسيطرون على أغلب غرب اليمن بما فيه صنعاء.

وتقول وكالات الإغاثة إن القتال بين الحوثيين والقوات المؤيدة للحكومة فاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.