تقرير: الفساد ينخر الأراضي الفلسطينية

ذكر تقرير عرضته مؤسسة فلسطينية أهلية تعنى بمحاربة الفساد في الأراضي الفلسطينية الأثنين، ان الفساد من أهم المشكلات التي تواجه الواقع الفلسطيني.وأشار التقرير إلى ازدياد في جرائم "فساد الإغذية والأدوية والتهرب الضريبي وتهريب السولار، وسط معالجات غير مجدية".

وجاء في التقرير الذي عرضته مؤسسة الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة ( أمان ) " المنحى العام الذي اظهرته الدراسات التي قامت بها المؤسسة، واستطلاعات الرأي المحلية والدولية أكدت ان ظاهرة الفساد ما زالت تشكل واحدة من أهم المشكلات والهموم والتحديات في الواقع الفلسطيني".

غير أن التقرير اشار إلى ان العام 2014 "شهد تحسنا في المنظومة الوطنية (…) وأظهرت هيئة مكافحة الفساد نشاطا واضحا في ملاحقة الفاسدين الفارين من وجه العدالة".

وشكلت السلطة الفلسطينية منذ سنوات هيئة متخصصة لملاحقة المتورطين في قضايا فساد، حيث احالت عددا منهم إلى محكمة متخصصة في قضايا فساد.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الذي حضر مؤتمر الإعلان عن التقرير "تمكنا من إعادة احد الفارين من العدالة، واسترجاع متحصلات جرمية تجاوزت قيمتها 70 مليون دولار".

وأثنى رئيس الوزراء الفلسطيني على التقرير. وقال "نتائج التقرير السنوي السابع حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2014، يعد مكوناً هاماً في تسليط الضوء ليس فقط على الإنجازات التي تحققت في إطار جهود إجتثاث الفساد والفوضى، بل وفي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في تصويب وضبط الأداء لتعزيز الشفافية وقيم النزاهة والحفاظ على أموال ومقدرات شعبنا وصون المال العام".

وتعقد مؤسسة أمان، التي يترأس مجلس إدارتها عبد القادر الحسيني، مؤتمرا سنويا لعرض تقاريرها عن واقع الفساد في الأراضي الفلسطينية، حيث تتشكل هذه المؤسسة من ائتلاف عدة مؤسسات اهلية ويعمل فيها خبراء في متابعة قضية الفساد.