زلزال مدمر يقتل 1341 شخصا في نيبال

مواطنون يرفعون الأنقاض بعد زلزال مدمر في نيبال

(ا ف ب)

ضرب زلزال قوي نيبال وتسبب في هزات ارتدادية في شمال الهند اليوم السبت ما أسفر عن مقتل أكثر من 1341 شخصا، وانهيار برج يعود للقرن التاسع عشر في العاصمة كاتمندو فضلا عن وقوع انهيار جليدي أسفر عن سقوط قتلى في جبل إفرست الأعلى في العالم.

ووردت تقارير عن دمار هائل في المناطق الجبلية النائية من البلاد بعد الزلزال الذي وقع بعد الظهر وبلغت قوته 7.9 درجة. ويقع مركز الزلزال وهو الأسوأ الذي يضرب نيبال على مدى 81 عاما على بعد 80 كيلومترا شرقي بوخارا ثاني أكبر مدن البلاد.

وأعاق انهيار الاتصالات جهود الإغاثة مما أثار مخاوف من وقوع كارثة إنسانية في مختلف أنحاء البلد الفقير الواقع على جبال الهيمالايا ويبلغ عدد سكانه 28 مليون نسمة. وقال متحدث باسم الشرطة إن عدد قتلى الزلزال المدمر ارتفع إلى 1341 شخصا.

ومن بين القتلى أفادت انباء بمقتل أكثر من 630 شخصا في وادي نيبال و300 آخرين على الأقل في العاصمة. وأفادت تقارير بأن هناك 36 حالة وفاة أخرى في شمال الهند و12 في منطقة التبت الصينية وأربع حالات في بنجلادش.

ومع تصاعد المخاوف من وقوع كارثة انسانية في نيبال ناشدت الحكومة النيبالية العالم تقديم معونات وكانت الهند من بين اول من ارسل طائرة عسكرية محملة بالمعدات الطبية وفرق الاغاثة. وزاد حجم الدمار الناجم عن الزلزال لأنه سطحي وتسبب في انهيار مبان واحداث شقوق في الطرق.

واستعد آلاف السكان للمبيت في العراء وشرعوا في اقامة مخيمات مؤقتة وجلسوا حول نيران أوقدوها حول المخيمات وتناول طعام جاء به متطوعون.

وكانت السائحة الهندية ديفياني بانت في مقهى كاتمندو مع الأصدقاء عندما "بدأت الطاولات تهتز فجأة وتسقط اللوحات من الجدار على الأرض."

وقالت في اتصال هاتفي من العاصمة "صرخت وهرعت إلى الخارج"، وأضافت "نحن الآن نجمع الجثث ونهرع لنقل المصابين إلى سيارات الإسعاف. نضطر إلى تكويم عدة جثث واحدة فوق الأخرى…"

وقال مسؤول في مجال السياحة إن 18 شخصا قتلوا عندما اجتاح انهيار جليدي ناجم عن الزلزال مخيم قاعدة جبل ايفرست حيث تجمع أكثر من 1000 متسلق في بداية موسم التسلق.

ولم تتمكن شوتي شيربا التي تعمل في رابطة المجتمعين في ايفرست من الاتصال بعائلتها وزملائها في الجبل. وقالت "الجميع يحاولون الاتصال ببعضهم بعضا لكننا لا نستطيع.. نحن جميعا قلقون للغاية".

وقال مسؤول آخر في مجالس السياحة يدعى موهان كريشنا سبكوتا إن "من الصعب حتى تقدير عدد القتلى وحجم الأضرار.

وأضاف سبكوتا أن "المتنزهين ينتشرون في جميع أنحاء مخيم القاعدة حتى أن البعض منهم صعد للأعلى. يكاد يكون من المستحيل الاتصال بأي شخص."

وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 300 الف سائح أجنبي في مناطق مختلفة من نيبال من اجل رحلات الربيع وموسم تسلق جبال الهيمالايا.

وتقع نيبال بين الهند والصين وتتحمل نصيبها من الكوارث الطبيعية. وكان أسوأ زلزال فيها قد وقع عام 1934 وقتل أكثر من 8500 شخص.

وأثر الاضطراب السياسي سلبا على قدرات نيبال في مواجهة الكوارث الطبيعية. فلم يتم تطوير نظام التنبؤ بالطقس على الرغم من تعرضها بشكل مفاجيء لعواصف ثلجية في غير موسمها في الخريف الماضي أسفرت عن مقتل 32 في سلسلة جبال أنابورنا.

وفي عام 2001 تصدرت نيبال عناوين الصحف العالمية عندما قتل ولي العهد ديبندرا 10 من افراد عائلته بالرصاص بما في ذلك والده الملك بيرندرا شاه قبل أن يقتل نفسه.

وقاد تمرد للماويين في وقت لاحق إلى تحويل المملكة إلى جمهورية ديمقراطية وإلغاء النظام الملكي تماما عام 2008. لكن لم يتم الاتفاق على دستور جديد.

وبين معالم كاتمندو التي دمرها الزلزال برج داراهارا البالغ ارتفاعه 60 مترا الذي بني عام 1832 . وكانت في البرج شرفة مفتوحة للزوار منذ عشر سنوات.

ولم يتبق من البرج سوى دعامة ارتفاعها 10 أمتار. وفيما كانت الجثث تسحب من تحت انقاضه قال رجل شرطة إن ما يصل إلى 200 شخص محاصرون في الداخل.

وفي المستشفى الرئيسي في كاتمندو شكل متطوعون سلاسل بشرية لإخلاء الطريق أمام سيارات الاسعاف لنقل الجرحى. وفي أنحاء المدينة تدافع رجال الإنقاذ بين حطام المباني المدمرة وبينها معابد هندوسية خشبية متهالكة.

وقالت السائحة بانت "بإمكاني رؤية جثامين ثلاثة رهبان محاصرة بين حطام بناية منهارة قرب دير.. نحاول سحب الجثث إلى الخارج والبحث عن أي شخص محاصر." وبسبب الهزات الارتدادية خلال فترة بعد الظهر اختار الكثير من السكان البقاء في الشوارع.

وأثارت انهيارات جليدية في جبل إيفرست وفقا لمتسلقين هناك مخاوف على سلامة الموجودين على أعلى قمة في العالم بعد عام على تسبب انجراف الثلوج في مقتل 16 مرشدا نيباليا.

وقال المتسلق الروماني ألكس جافان على تويتر ان "انهيارا جليديا ضخما" وقع وان كثيرا من الأشخاص موجودون على الجبل. وأضاف "هربت من خيمتي للنجاة بحياتي… مخيم ايفرست تعرض لزلزال هائل ثم انهيار جليدى ضخم."

وقال متسلق آخر يدعى دانيال مازور إن مخيم ايفرست تضرر بشدة وإن فريقه محاصر. وأضاف على صفحته على تويتر "الرجاء الصلاة من أجل الجميع".

وشعرت نيودلهي وغيرها من المدن في شمال الهند بالهزات الارتدادية وأوردت تقارير أنها استمرت لحوالي دقيقة.

وأرسل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي طائرة نقل عسكرية تحمل ثلاثة أطنان من الإمدادات وفريق إغاثة من الكوارث قوامه 40 فردا إلى نيبال. وهناك ثلاث طائرات أخرى ستتبعها تحمل مستشفى ميدانيا ومزيدا من فرق الإغاثة.