عمرو دراج: القيادة الجديدة للإخوان شابة وأكثر ثورية

مرشد الإخوان محمد بديع ببدلة الإعدام

(ا ف ب)

قال القيادي الإخواني عمرو دراج إن "الاتجاه الكلي للإخوان أكثر ثورية لأن الجيل الذي يتولى قيادتها شاب وأكثر ثورية وهو يرى ما ستكون عليه مصر إذا لم يفعل ما يتعين عليه فعله."

وأضاف دراج، وهو أحد الشخصيات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء أن الجماعة تصعد من جديد في ظل زعماء جدد شبان على الرغم من حكم السجن الذي صدر ضد الرئيس السابق محمد مرسي والأحكام بسجن أعداد كبيرة من أعضائها.

وصدر حكم على مرسي اليوم الثلاثاء بالسجن المشدد 20 عاما في اتهامات تتعلق بقتل محتجين أثناء مظاهرات في عام 2012 . وحكم على 12 آخرين من المنتمين والمؤيدين للإخوان المسلمين بالسجن في نفس القضية.

وقال عمرو دراج الذي شارك في تأسيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الذي تم حله: ان الجماعة لا تتوقف على رجل واحد وأصبحت أكثر ثورية في ظل جيل جيد.

وقال دراج في مقابلة في اسطنبول بعد ساعات من صدور الحكم على الرئيس السابق "الرئيس … سواء كان في السجن أو خارجه سيظل دائما رئيسنا… أعضاء كثيرون في القيادة العليا في السجن ومازلنا نعتبرهم زعماءنا." وكان دراج وزيرا في عهد مرسي ويقيم الان في الخارج.

وقال "لكن من أجل ان ندير شؤون (الجماعة) … يجب ان نكون في الخارج وفي قلب الاحداث" وتشبه تعليقاته تقييم شخصية بارزة في جماعة الإخوان لها قنوات اتصال بالزعماء المسجونين او الذين يمارسون أنشطتهم سرا.

وشهدت جماعة الإخوان وهي من أقدم وأفضل الجماعات تنظيما في مصر مقتل مئات من اعضائها ومؤيديها واعتقال الآلاف منهم منذ عزلت أطاح الجيش بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في يوليو تموز 2013 اثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وأعلنت مصر الإخوان جماعة ارهابية. وتقول الجماعة انها سلمية. وقال دراج "من المستحسن دائما ان تكون هناك دماء جديدة… (وهذا) واحد من فوائد الانقلاب."

وقال "الاتجاه الكلي للإخوان أكثر ثورية لان الجيل الذي يتولى قيادتها شاب وأكثر ثورية وهو يرى ما ستكون عليه مصر إذا لم يفعل ما يتعين عليه فعله."

وبعد الاطاحة بمرسي مضى السيسي قدما في اتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي يقول إنها جزء من شبكة ارهابية تمثل خطرا على العالمين العربي والغربي.

وقال دراج "الانقلاب يريد ان يظهره على أنه صراع بين الإخوان المسلمين والجيش أو بين الإخوان المسلمين والليبراليين لكن ليس هذا هو الوضع. هذا صراع بين الديمقراطية والدولة المدنية من ناحية ضد الجيش والدولة العميقة من ناحية اخرى."

وقال "الإخوان المسلمون يضربون بجذورهم في المجتمع المصري … نحن موجودون منذ أكثر من 80 عاما. انها مؤسسة وليست قائمة على رجل واحد." وأضاف "نحن واثقون من اننا سنعود."

وقال دراج ان الجماعة تمول "من جيوبنا" وقال "نحن أيضا حركة اجتماعية وقمنا دائما بتمويل حركتنا. لسنا جماعة صغيرة ونحن نتحدث عن ملايين الاشخاص هنا."

والحكم الذي صدر اليوم الثلاثاء هو الأول ضد مرسي وقال دراج ان الحكم يهدف لاختبار رد الفعل العالمي وتوقع أن تصدر عقوبات أشد بعد ذلك اذا لم يعبر المجتمع الدولي عن اعتراضه. لكنه أبدى تحديا، وقال مهما كان الذي سيحدث للدكتور مرسي وغيره – وهناك الاف

الاشخاص في السجن – … فهو لا يتعلق بالرئيس مرسي أو من هم في السجن وحسب." وأضاف "انه يتعلق بالثورة المصرية وليس الإخوان المسلمين. المصريون وجدوا الطريق لحكم انفسهم."