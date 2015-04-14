أردوغان يحذر البابا من تكرار الحديث عن أبادة الأرمن

أردوغان وبابا الفاتيكان

(أرشيفية)

هاجم الرئيس التركي بابا الفاتيكان فرانسيس بسبب تصريحاته التي تحدث فيها عما وصفه بإبادة الأرمن في تركيا إبان السلطة الثمانية، ونندد بتصريحاته وحذره من تكرارها مرة أخرى.

وقال أردوغان في كلمة امام مجموعة من رجال الأعمال "لن نسمح باجتزاء حوادث تاريخية من سياقها الحقيقي لتستخدم كأداة للدعاية ضد بلدنا." وأضاف "اندد بالبابا وأود أن أحذره بألا يرتكب أخطاء مشابهة مرة أخرى."

وأصبح البابا أول رأس للكنيسة الكاثوليكية يصف علنا قتل الأرمن بأنه "إبادة جماعية" يوم الأحد مما أثار خلافا دبلوماسيا مع تركيا التي استدعت سفير الفاتيكان للاحتجاج على التصريحات كما استدعت سفيرها للتشاور.

ويقر الموقف التركي بأن كثيرا من المسيحيين الأرمن قتلوا خلال اشتباكات مع الجنود العثمانيين اعتبارا من 15 ابريل نيسان عام 1915 حينما كانت أرمينيا جزءا من الإمبراطورية العثمانية بسبب تعاونهم مع روسيا وانهم قتلوا اثناء الحرب كما قتل غيرهم ولم يكن ذلك بسبب انتمائهم الديني ودون ان يرقى إلى مستوى إبادة جماعية.

وفي حين انتقد ساسة أتراك آخرون -والآن أردوغان- البابا بشدة فإن بعض المواطنين الأتراك رفضوا الخلاف بوصفه سياسة فارغة وعبروا عن رغبتهم في ترك التاريخ وشأنه.

ومن المرجح أن توجه تصريحات أردوغان الانظار على ما اذا كانت الولايات المتحدة حليفة تركيا عضو حلف شمال الأطلسي ستستخدم تعبير "إبادة جماعية" في النهاية لوصف قتل اعداد كبيرة من الأرمن.

وفي اختلاف عن اكثر من 20 دولة في اوروبا وامريكا الجنوبية تتجنب واشنطن هذا التعبير وحذرت المشرعين من أن أنقرة ستوقف التعاون العسكري اذا صوتوا لصالح اعتماده.