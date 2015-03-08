في يومها العالمي: المرأة العربية مازالت على الهامش

حول اليوم العالمي للمرأة وما يشغل بال نساء العرب وما الذي حققنه من مطالبهن، قالت الصحفية بالجزيرة أمينة مراد، إن المرأة العربية دائمة الاحساس بالنقص والتمييز، برغم أنها ليست منافسة للرجل بل أصبحت مشاركة معه في صنع القرار.

صحفيات الجزيرة مباشر يتحدثن عن حقوق المرأة في يومها العالمي ـ الجزيرة مباشر

وأضافت خلال لقائها بنافذة "الجزيرة مباشر" أن المرأة أصبحت تتقلد أعلى المناصب فهي وزيرة وفي الوقت نفسه ملكة في بيتها، كما أن المرأة أصبحت في مجتمعاتنا أكثر وعياً فهي تقرأ وتتعلم من أجل بناء جيل صاعد واعِ منفتح.

وأكدت نور الغوري، الصحفية بقناة الجزيرة مباشر، أن هناك تمييزا عنصريا وعنفا جسديا ضد المرأة، وحتى على مستوى الممارسات الكلامية، لكن ما يشغل بالي كامرأة هو أن يكون للمرأة مكانة في المجتمع ودور في العمل ودور في بناء الأسرة ولا أكون شخصاً مهمشاً.

وأضافت أننا نعيش في مجتمع مختلف وليس هناك شيء يتم بنسبة 100% دعنا ننجز 50% من حقوق المرأة ثم نتحدث عن البقية، ربما يكون للتربية أثر في إشكالية حقوق المرأة لكن أيضاً لا يمكن إغفال الموروث الثقافي والبيئة نفسها، فالمرأة إلى الآن تُغتصب وتُرمي في الشارع وتُهان وتُضرب، الزمن يتغير والمجتمعات تتغير والطبيعة الأخلاقية تتغير وهناك مسارات مختلفة، وإلى الآن هناك سيدات لا يملكن حتى حق اختيار الزوج!

من جانبها قالت الصحفية شيماء أبو زيد إن العلاقة ما بين الرجل والمرأة يجب أن تكون تكاملية وليست علاقة ندية، وتلك هي النقطة الفاصلة في الموضوع ككل، مشيرة إلى أن المرأة هي التي تختار وتحدد أولوياتها كزوجة وأم وأخت ومرأة عاملة، والطموح بلا شك مكلف للمرأة، وقد أخذت المرأة الكثير من حقوقها كما في التعليم مثلاً لكن كل المشكلة تتلخص في أن المرأة يجب ألا تكون نداً للرجل لأن هذا ما تسبب في مشكلات الطلاق والعنوسة.

وأكدت أن هناك الكثير من الرجال في مجتمعاتنا يحجمون عن الزواج أو الارتباط بالمرأة الطموح المتميزة خوفاً من الندية وليس التكاملية، وفي نظري هذا الأمر له علاقة بالتربية والأولويات، مشيرة إلى أن مشكلة المرأة أنها تفهم حقوقها بشكل خاطئ ينعكس سلباً على حياتها، لأنه عند الحديث عن حقوق المرأة يجب الحديث أيضاً عن واجباتها وهذا يقودنا مرة أخرى للحديث عن التكاملية حيث يدعم الرجل المرأة في حقوقها.

وعبر الأقمار الصناعية من تونس قالت راجية الجربي، رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، إن كل امرأة ترى المشكلة حسب مجتمعها، هي حققت الكثير وبقى لها الكثير وأكثر ما يشغل بالها الآن الإحساس بالأمن والأمان في مجتمع ساده العنف، مشيرة إلى أن المرأة متواجدة الآن على مستوى القرار وأصبحت تتقلد الوظائف العليا ومع ذلك تظل الوظائف القيادية حكراً على الرجال في تونس، برغم المكتسبات التي حققتها المرأة وحصلت عليها.

وأضافت أن جزءا من طموحات المرأة التونسية هو التخلص من المشكلات المجتمعية المحيطة بها من العنف والفقر والبطالة، وأن المرأة وصلت لمكانة عالية على المستوى المجتمعي وتقلدت العديد من الوظائف العمومية، والآن من حقها أن تطمح أن تكون على مستوى قيادي، فالمرأة حصلت على 46% من الوظيفة العمومية لكن 4% فقط من نساء تونس تقلدن وظائف مهمة وهذا الأمر ليس فيه إنصاف.

وأشارت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى أن عقلية الرجل الشرقي أنه يقبل بوجود المرأة ولكن من دون أن تعلو عليه في الوظيفة، في حين أن نظرة المرأة تختلف فهي تدافع عن حقوقها مع احترام وجود الرجل.

وعبر سكايب من البحرين قالت راوية الأسود، عضو مؤسسة سوريات عبر الحدود، إن المرأة السورية تحملت من الألم والمعاناة والإهانة ما لم تتحمله الجبال لما تشهده كل يوم من قتل وتعذيب وحرمان، حرمان من التعليم والحرمان من الأسرة والأب والزوج والأخ، الحرمان من المعيل وخروجها إلى العمل بعدما أصبحت وحيدة بلا أب ولا زوج ولا أخ في ظل ما تشهده سوريا الآن من صراعات.

وأضافت أن المرأة السورية أثبتت جدارتها وقوتها، وما سجله التاريخ عن المرأة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية سيسجله لسيدات سوريا، فالمرأة السورية أصبحت تقف مع الرجل في الحرب وتشفي المرضى وتعتني بجرحاها وتبحث عن عمل لتنفق على أسرتها ولها عمل مدني انساني وعملاً آخر إغاثياً وتعليمياً رغم كل الظروف ورغم كال المعاناة التي تعانيها.

وعبر سكايب من القاهرة قالت كوثر الخولي، مدير مركز نون لقضايا المرأة والأسرة بمؤسسة مدى للتنمية الإعلامية في مصر، إن هناك مشكلات حقيقية تعاني منها المرأة العربية، وربما تتحمل المرأة جزءا من تلك المشكلات ولكن ليست بإرادتها، أو لكونها ترغب في الإنصاف أو العدل ولكن بسبب مشكلات مجتمعية يدفع ثمنها الحلقة الأضعف طوال الوقت ليس فقط المرأة بل والأطفال والفقراء أيضاً.

وأضافت أن مشكلات المرأة متعددة ولا يمكن تحميلها على المرأة وحدها فهي انعكاس لمشكلات المجتمع ككل ويدفع ثمنها الحلقة الأضعف، مشيرة إلى أنه بدلاً من الحديث عن الصراع وسط تلك الاحصاءات الخطيرة التي تشير لتدهور وضع المرأة وبدلاً من اتهامات الندية مع الرجل، فالواقع يقول إن هناك بالفعل مشكلات كثيرة تعاني منها المرأة الريفية والمهمشة كالأمية والفقر، مؤكدة أنه يجب أن نخرج المرأة من فخ الاستقطاب ونحن نتحدث عن حقوقها.