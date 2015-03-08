دعوات لتشكيل جيش أوربي موحد

وزراء الدفاع في الاتحاد الأوربي

(أرشيفية)

دعا رئيس المفوضية الأوربية يان كلود يونكر إلى تأسيس جيش موحد في أوربا في ظل الاضطرابات الحالية مع روسيا.

وقال لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية في عددها الصادر اليوم (الأحد) "لا يعني امتلاك جيش أوربي أن يتم استخدامه على الفور، وإنما يمكن من خلال جيش موحد للأوربيين إعطاء انطباع لروسيا أننا جادون في الدفاع عن قيم الاتحاد الأوربي".

وتابع يونكر: "يمكن أن يساعد مثل هذا الجيش في تشكيل سياسية أمنية وخارجية موحدة وتشكيل رؤية مشتركة لمسؤولية أوربا في العالم" ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه ليس هناك ضرورة أن ينافس هذا الجيش حلف شمال الأطلسي (ناتو).

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين دعت أيضا إلى تشكيل رؤية مستقبلية لتكوين جيش أوربي موحد، إلا أنها أكدت في شباط/فبراير الماضي أنه لا يمكن تحقيق ذلك في المدى القصير.

و تسعى أورزولا فون دير لاين لمزيد من التعاون بين الجيش الألماني وجيوش الدول الأوربية الأخرى، وقالت في حوار مع إذاعة ألمانيا: "يعد هذا التضافر بين الجيوش المصحوب برؤية امتلاك جيش أوربي موحد في يوم من الأيام، هو المستقبل وفقا لاعتقادي".

وأوضحت أن الهولنديين الذين كانوا مستعدين لإنشاء لواء دائم تحت قيادة ألمانية، يعدون روادا لتشكيل تحالفات قوية دائمة في السياسة الأمنية الأوربية.

يذكر أن مفتش الجيش الهولندي، الليفتنانت جنرال برونو كاسدورف، أعلن في وقت سابق أن الجيش الهولندي سيشكل للمرة الأولى لواء يتكون من 600 جندي تحت قيادة بولندية. وذكرت مصادر أنه سيكون هناك لواء ألماني يتولى الإشراف على كتيبة بولندية.

وقال متحدث باسم الجيش الهولندي أنه يمكن تنفيذ هذه الخطط في منتصف عام 2016 "في المنطقة الحدودية".

يذكر أنه تم إنشاء لواء ألماني – فرنسي في العام 1989، ويتولي قيادته جنرالات ألمان وفرنسيون بالتناوب.