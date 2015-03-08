جنرال إسرائيلي يحذر من فشل القبة الحديدية بالتصدي للصواريخ

القبة الحديدية الاسرائيلية المضادة للصواريخ

(ارشيفية)

حذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي من فشل منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ بالتصدي للصواريخ الفلسطينية، وقال انها "لن تكون قادرة على الدفاع عن اسرائيل بشكل مطلق بوجه هجمات صاروخية محتملة في المسقبل".

واضاف الميجور جنرال امير ايشيل في مقابلة مع مجلة سلاح الجو ان الدفاعات الجوية الاسرائيلية ستتمكن من اعتراض العديد من القذائف الصاروخية غير انه ليس بشكل مطلق، بحسب الاذاعة الاسرائيلية.

واشارت المجلة إلى ان منظومات القبة الحديدية اعترضت خلال عدوان ما يسمى "الجرف الصامد" نحو تسعين بالمئة من القذائف الصاروخية التي اطلقت باتجاه الاراضي الاسرائيلية.

يذكر ان اسرائيل شنت عدوانا على غزة في الصيف الماضي استمرت 51 يوما، ووفقا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية اسفرت العملية عن استشهاد أكثر من (2170)، فلسطينيا وإصابة ما يزيد عن 11 ألفاً آخرين وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية والمباني.

والقبة الحديدية عبارة عن نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات القواعد المتحركة، طورته شركة رافئيل لأنظمة الدفاع المتقدمة والهدف منه هو اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية.

وفي شهر فبراير من عام 2007 اختار وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتز نظام القبة الحديدية كحل دفاعي لإبعاد خطر الصواريخ قصيرة المدى عن إسرائيل.و منذ ذلك الحين بدأ تطور النظام الذي بلغت كلفته 210 مليون دولار بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي وقد دخل الخدمة في منتصف عام 2011 م. ويحظى هذا النظام بتمويل أمريكي كبير

من جهته وصف رؤوفين بيداتسور، المحلل العسكري والأستاذ في جامعة تل أبيب وفي مقال نشره في صحيفة هآرتس في يناير 2010، القبة الحديدية بانها عملية احتيال ضخمة، واشار الى أن زمن رحلة صاروخ قسام إلى سديروت هو 14 ثانية، في حين أن نظام القبة الحديدية يحدد ويعترض الصاروخ بعد 15 ثانية. هذا يعني أن النظام لا يمكن اعتراض الصواريخ ذات مدى أقل من 5 كم. والقى الضوء على الفجوة الكبيرة بين تكلفة القبة الحديدية صاروخ (50 ألف دولار) وتكلفة صاروخ القسام (300 دولار أو 1000 دولار).

وثارت انتقادات ضد الفعالية المفترضة لنظام المضاد للصواريخ والمدفعية، من علماء يعملون لحساب رايثيون (الشركة العالمية الرائدة في هذا المجال من الصناعة) ورافائيل (الشركة المصنعة للقبة الحديدة). والذين درسوا أشرطة الفيديو للهواة، ووجدوا أن النسبة الحقيقية للاعتراضات النجاحة لا تتجاوز5? مقابل نسبة 84? التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية.