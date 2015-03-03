مدن يسيطر عليها تنظيم الدولة في العراق وسوريا

استعراض عسكري لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية

(أرشيفية)

يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف إعلاميا ب"داعش" على مساحات واسعة في العراق وسوريا، وهي مناطق فيها عدد من المدن المهمة والإستراتيجية

في ما يلي أهم المدن التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا منذ كانون الثاني/يناير 2014 وفي العراق منذ حزيران/يونيو 2014 :

العراق :

الموصل : ثاني مدن العراق وعاصمة ولاية نينوى في شمال البلاد.

تقع على بعد 350 كلم شمال بغداد على الضفة اليمنى لنهر دجلة وكانت تعد قبل دخول التنظيم اليها في العاشر من حزيران/يونيو 2014 نحو مليون ونصف مليون نسمة غالبيتهم من السنة.

وقام مقاتلو تنظيم الدولة الاسلامية الكثير بهدم اضرحة اولياء وتدمير كنوز اثرية تعود الى مرحلة ما قبل الاسلام.

ومنذ استعادة سد الموصل المجاور للمدينة تعمل القوات الكردية مدعومة من طائرات التحالف الدولي على تشديد الخناق على المدينة تمهيدا للتقدم اليها.

– تكريت :

دخلها مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية في الحادي عشر من حزيران/يونيو 2014 وهي عاصمة ولاية صلاح الدين وتقع على بعد 160 كلم شمال بغداد على طريق الموصل.

وتشن القوات الحكومية العراقية منذ الاثنين هجوما واسعا على تكريت بمشاركة نحو 30 الف جندي ودعم من الطيران في محاولة لانتزاعها من ايدي التنظيم الاسلامي.

واضافة الى موقعها الاستراتيجي فان تكريت هي مسقط راس صلاح الدين الايوبي الذي طرد الصليبيين من القدس عام 1187، كما انها مسقط راس الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي اعدم عام 2006.

تلعفر :

سيطر عليها مسلحو الدولة الاسلامية في الثالث والعشرين من حزيران/يونيو 2014 وهي تقع على بعد 380 كلم شمال بغداد. سكانها غالبيتهم من الشيعة وتقع بين الموصل والحدود مع سوريا.

في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير اعلنت القوات الكردية انها تمكنت من قطع الطريق الرابط بين تلعفر والموصل في اطار الهجوم على التنظيم الاسلامي.

الفلوجة :

دخلها مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية في الثاني من كانون الثاني/يناير 2014 قبل ستة اشهر من الهجوم الواسع الذي قام به التنظيم الذي كان يدعى في تلك الفترة "الدولة الاسلامية في العراق والشام" مدعوما ببعض العشائر السنية.

ويقصف الجيش العراقي بشكل دوري هذه المدينة السنية الواقعة على بعد 60 كلم غرب بغداد في محافظة الانبار المجاورة لسوريا.

سوريا :

– الرقة : في كانون الثاني/يناير 2014 طرد مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية الجيش السوري الحر من الرقة التي اعلنها عاصمة "الخلافة".

وتقع الرقة على بعد نحو 200 كلم من الحدود العراقية في حوض الفرات وكانت تعد نحو 250 الف نسمة قبل بدء النزاع في سوريا في عام 2011. والرقة هي عاصمة الولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

كما يسيطر التنظيم بشكل شبه كامل على محافظة دير الزور النفطية في حين ان عاصمة هذه المحافظة التي تحمل الاسم نفسه لا تزال موضع تنازع بين قوات النظام وتلك التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية.

كما سيطرت قوات التنظيم على عدة حقول نفطية وغازية في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد على مقربة من الحدود مع تركيا والعراق.

ومنذ نهاية العام 2014 بدأ التنظيم الاسلامي يفقد مواقع له على الارض. فخسر مدينة بيجي في شمال العراق في تشرين الثاني/نوفمبر ثم مناطق كان يسيطر عليها في ولاية ديالى في كانون الثاني/يناير الماضي. بالمقابل تمكن من السيطرة على جزء كبير من مدينة البغدادي قرب قاعدة الاسد الجوية في الثالث عشر من شباط/فبراير الماضي.

اما في سوريا فقد خسر التنظيم مدينة عين العرب (كوباني) في شمال البلاد امام القوات الكردية.