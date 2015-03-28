قمة عربية في مصر لتشكيل قوة عسكرية مشتركة

جانب من اجتماع سابق للقمة العربية في الكويت – أرشيف

تفتتح اليوم (السبت) قمة عربية بشرم الشيخ، تهيمن عليها مسألة إنشاء قوة عربية مشتركة، بينما يبدو التدخل العسكري لتحالف عربي في اليمن ضد حركة تمرد شيعية أقرب إلى "اختبار" لهذا المشروع.



ويبدو أن الخشية من توسيع الخصم الإيراني الشيعي نفوذه في المنطقة يمكن أن تدفع الدول العربية على تجاوز خلافاتها وإقرار إنشاء قوة عسكرية مشتركة في شرم الشيخ.



وكان تحالف عربي بقيادة الرياض يضم خصوصا خمس دول خليجية قد شن (الخميس) غارات جوية على اليمن لوقف تقدم الحوثيين المدعومين من إيران الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة.



ووصل الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" إلى مصر (الجمعة) للمشاركة في القمة التي تستغرق يومين.



وسيحضر القمة أيضا أمير الكويت وملكا البحرين والاردن ورئيسا تونس والسلطة الفلسطينية ورئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة.

ومنذ الجمعة انتشرت دوريات للشرطة والجيش في الشوارع بينما تحلق طائرة عسكرية فوق منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.

ويتضمن جدول أعمال القمة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتقدم تنظيم الدولة الاسلامية، لكن ما لا شك فيه هو أن المناقشات ستتركز على انشاء قوة عربية مشتركة قالت الجامعة العربية إن الحاجة اليها "ملحة".



ويفترض أن يقر القادة المشاركون في القمة مشروع قرار مصري وافق عليه وزراء خارجية الدول العربية خلال اجتماع تحضيري (الخميس).



وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية "نبيل العربي" مساء الخميس أن وزراء الخارجية "وافقوا على مبدأ مهم لتشكيل القوة" واصفا القرار بأنه "تاريخي". وأضاف "أنها المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل قوة تعمل باسم الدول العربية".



ويقضي النص بأن القوة التي تضم وحدات من الدول الأعضاء ستكلف تنفيذ "عمليات للتدخل العسكري السريع" للتصدي للتهديدات الأمنية التي تواجهها الدول العربية.



وأكدت الحكومة المصرية أنها مستعدة لإرسال قوات برية اذا احتاج الامر.

وقال "ماتيو غيدير" أستاذ العلوم الجيوسياسية العربية في جامعة تولوز في فرنسا إن العملية في اليمن تشكل "ضربة اختبارية لقوة التدخل السريع العربية المقبلة".



وأضاف أن "هذه العملية تعطي فكرة عن ملامح هذه القوة" قبل أن يوضح أن "بعض الدول مثل مصر أو الأردن" يمكن أن تقدم بعد ذلك "قوات عامة (مدفعية) أو خاصة (وحدات خاصة)".



لكن الخلافات في وجهات النظر بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية يمكن أن تبطىء العملية.



وقال دبلوماسي يمني طالبا عدم كشف هويته إنه "من المهم أن يكون لهذه القوة أهداف محددة وخطة وبرنامج واضحان".

ويرى "عريب الرنتاوي" مدير مركز القدس للدراسات السياسية إنه إذا كانت أولوية السعودية هي "مواجهة النفوذ المتزايد لإيران في المنطقة" فإن مصر والأردن "تريدان مكافحة الإرهاب".