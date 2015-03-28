شكوك حول شخصية مساعد طيار الطائرة الالمانية

طائرة تابعة لشركة جيرمان وينغز الالمانية

(أرشيفية)

صرح محقق فرنسي في دوسولدورف ان شخصية مساعد الطيار الذي يشتبه في انه تسبب عمدا في اسقاط طائرة "جيرمان وينغز" ويعتقد انه مصاب باضطرابات نفسية، "فرضية جدية" لكنها "ليست الوحيدة".

وقال الجنرال جان بيار ميشال مساعد مدير الشرطة القضائية في القيادة العامة للدرك الوطني "لدينا مجموعة عناصر تسمح لنا بطرح هذه الفرضية التي تعتبر فرضية جدية لكن لا يمكن ان تكون الوحيدة" دون ان يستبعد فرضية "الخطأ غير المتعمد او الخلل التقني".

واضاف انه حتى هذه المرحلة من التحقيق "لم يتم العثور على عناصر محددة" في حياة مساعد الطيار كانتهاء علاقة عاطفية او مشكلة مهنية قد تبرر عملا متعمدا لتدمير الطائرة.

وكان اندرياس لوبيتز الذي كان في اجازة مرضية يوم الحادث وفقا لتقرير طبي عثر عليه في منزله في دوسولدورف، يعاني من مشاكل نفسية وفقا لمعلومات جمعتها الصحف الالمانية. ويشتبه في انه تعمد الثلاثاء اسقاط طائرة الايرباص أ320 التابعة لشركة جيرمان وينغز في جبال الالب الفرنسية عندما كان وحده في قمرة القيادة ما ادى الى مقتله و149 شخصا كانوا على متنها.

وقال المحقق "سنحاول ان نفهم ما دفعه في حياته الى ارتكاب هذا العمل" مضيفا ان "البيئة المحيطة باندرياس لوبيتز ستكون في غاية الاهمية لانها تسمح لنا بفهم اكثر اي نوع من الرجال كان".

والجنرال ميشال عضو في فريق من ثلاثة محققين فرنسيين اتوا الى دوسولدورف للتعاون مع السلطات الالمانية. واوضح ان المهمة تكمن في الربط بين "الملاحظات التقنية" والتحاليل في فرنسا والعناصر المتعلقة بحياة لوبيتز الشخصية التي جمعت في المانيا خلال جلسات استماع وعمليات تفتيش.

وقال "ان العمل الذي يجريه حاليا زملاؤنا الالمان يركز على محاولة فهم ما حصل. على احتمال وقوع عمل متعمد او وجود استعداد ربما لارتكاب مثل هذه الاعمال".

وشدد ايضا على اهمية العثور على الصندوق الاسود الثاني في موقع تحطم الطائرة. واوضح ان "اهمية الصندوق الاسود الثاني هي لإدراك ما حصل في الدقائق الاخيرة في قمرة القيادة (…) محاولة فهم بالتأكيد اذا ما كان هناك عمل متعمد او خطأ غير متعمد او خلل تقني". واكد "لا نستبعد العمل على فرضيات اخرى".

وكانت الشرطة الالمانية قد عثرت على "عدد كبير من الادوية" لعلاج اضطرابات نفسية في منزل اندرياس لوبيتس مساعد الطيار الذي يرجح انه اسقط عمدا طائرة الايرباص التابعة لشركة "جيرمان وينغز" الالمانية، كما افادت السبت صحيفة فيلت ام تسونتاغ.

وخلال مداهمة شقة الشاب في دوسلدورف (غرب) عثر المحققون على "عدد كبير من ادوية معالجة امراض نفسية" بحسب الصحيفة في العدد الذي يصدر الاحد. ورفض محققون فرنسيون والمان تاكيد او نفي هذه المعلومات.

واضافت الصحيفة ان "العديد من اطباء الاعصاب والاطباء النفسيين" كانوا يتابعون الشاب وذلك نقلا عن "محقق رفيع المستوى". وبحسب الوثائق الشخصية التي حصل عليها المحققون فمن المحتمل انه كان يعاني من ارهاق شديد واكتئاب خطير.

في المقابل لم يعثر المحققون على اي دليل يشير الى ان الشاب (27 عاما) كان يتعاطى المخدرات او الكحول، من جهة اخرى، تستجوب الشرطة حاليا اصدقاءه وزملاءه ومن كان يعرفه كما كتبت الصحيفة الالمانية.

وكشف القضاء الالماني ان لوبيتس كان لديه تقرير من طبيب يطلب منه التوقف عن العمل في يوم الرحلة، عثر عليه في منزله في دوسلدورف.

وبحسب المعلومات التي كشفت من الصندوق الاسود الاول الذي عثر عليه في موقع تحطم الطائرة فان لوبيتس كان لوحده في قمرة القيادة عند وقوع الكارثة مستغلا فرصة ذهاب قائد الطائرة الى المرحاض لكي يغلق الباب. ويشتبه في انه اسقط عمدا الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين برشلونة ودوسلدورف، في منطقة الالب الفرنسية ما ادى الى مصرع الركاب ال149 الاخرين.