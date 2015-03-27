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مرصد طلاب الحرية: 172 طالبا أحيلوا للمحاكم العسكرية

27/3/2015
تقرير لمرصد طلاب الحرية بمصر

أصدر مرصد طلاب الحرية بمصر تقريرا إحصائيا يكشف فيه أعداد الطلاب الذين تم توقيع عقوبات عليهم من قبل النظام الحالي سواء كان ذلك تحت مظلة القانون أم خارجها كما جاء بالتقرير.

فجاء في التقرير أنه "منذ تولي السلطات الحالية مقاليد الحكم وحتى يوم الثالث والعشرين من مارس 2015 , نجد أن 172 طالبا وطالبة قد تمت إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية , إضافة إلى 293 عامًا كانت مجمل عدد أعوام السجن التي حُكِم بها على العديد من طلاب الجامعات المصرية ."
 
و يمضي البيان متحدثا عن أحكام الإعدام قائلا " في يوم الثلاثاء الموافق 24-3-2015 كان قد صدر الحكم الأول بتأكيد الإعدام من قبل إحدى المحاكم العسكرية على ” عبد الرحمن سيد ” الطالب بالمرحلة الثانوية , في انتهاك صارخٍ وخرقٍ واضحٍ لكافة المواثيق الدولية التي كانت مصر من أولى الدول الموقعين عليها , فعلى سبيل المثال ما أكدته المادة ( 10 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , الذي وقعت عليه مصر في عام 1976 , والتي نصت على أنه “لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرًا منصفًا وعلنيًا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه" على حد قول البيان .
 
ثم يتحدث التقرير عما وصفها بانتهاكات الداخلية في حق الطلاب بالقول " الأجهزة الأمنية في ظل الحكم الحالي و بالتعاون مع جهات التحقيق المختلفة و الممثلة في النيابات العامة والجزئية والهيئات القضائية , قد ضربت بعرض الحائط بكل  القوانين التي تحظر محاكمة أي مدني أمام محكمة استثنائية ( عسكرية ) , وغيرها من القوانين التي كفلت لكل مواطن مدني حقه في محاكمة عادلة , حيث قامت الجهات السالف ذكرها بإحالة المئات – إن لم يكن الآلاف – من المواطنين المدنيين – وخاصة الطلاب – إلى المحاكمات العسكرية , التي صدرت من خلالها أحكاما بالسجن لمئات الأعوام على بعضهم , وأحكاما بلغت حد الإعدام على البعض الآخر ".

و بالنسبة للطالبات قال التقرير أنهن لم يسلمن من الانتهاكات حيث قال " لم تسلم الطالبات أيضا من تلك المحاكمات العسكرية المخالفة للقانون , حيث نجد ” إسراء ماهر ” الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم – جامعة المنصورة ,و حُكم عليها كأول طالبة بمصر تحاكم أمام القضاء العسكري بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه , في مشهد بات يثير الدهشة والريبة في مصداقية ونزاهة تلك الأحكام التي تصدر على خلفية اتهام الطلاب والطالبات بتهم تميل إلى الخيال في بعض الأحيان ."

و استعرض التقرير في نهايته بيان احصائي يوثّق حجم الانتهاكات على النحو التالي "
عدد الطلاب الذين تمت إحالتهم للمحاكمة العسكرية :
إجمالي الأعداد : 172 طالبًا وطالبة
عدد الطلاب : 162 طالبًا
عدد الطالبات : 10 طالبات , 6 طالبات بالمرحلة الجامعية من بينهن 2 حضوري , 4 طالبات بالمرحلة الثانوية
الحضوري : 129 طالبًا وطالبة
الغيابي : 42 , وطالب متوفي
إجمالي الأحكام العسكرية الصادرة بحق الطلاب : 293 عامًا"انتهى.

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