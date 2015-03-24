خبراء يحذرون من العلاقات العاطفية في العالم الافتراضي

حول انتشار ظاهرة لجوء الأزواج إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة علاقات عاطفية خارج نطاق الزواج، قالت فاطمة المهدي، مستشار أسري ومدرب في العلاقات الزوجية والتربوية، إنه يساء استخدام الانترنت منذ اختراعه، رغم إيجابياته الكثيرة، لكن غياب الوازع الديني، ومراقبة الله سبحانه وتعالى يورط الشخص في فعل أي شيء مخل دون حرج.

وأضافت خلال النافذة الصباحية على الجزيرة مباشر أن الفيسبوك يمهد لمثل تلك العلاقات، لكن الشخص القوي لا يؤثر فيه ذلك لأنه يعرف ما يريد، ويعرف سبب دخوله المؤقت لهذا العالم الافتراضي، لافتة إلى أن سوء العلاقة بين الزوجين يجعل العالم الافتراضي هو مساحة الهروب الوحيدة نتيجة عدم فهم كل منهما للآخر.

وأشارت "مدربة العلاقات الزوجية" إلى أن عدم فهم الاحتياجات أو التعبير عنها يجعل الشخص يبحث عن شريك آخر ولو كان في العالم الافتراضي، لافتة إلى أن مجتمعنا العربي ينتشر فيه فكرة أن دور الزوج مجرد ماكينة "فلوس" وإنجاب الأطفال، وأن الزوجة تنظف البيت وتربي الأطفال إلى جانب عملها وفقط، دون إدراك كل منهما للاحتياجات العاطفية والجسدية بينهما، وبالتالي يقع الخطأ على الطرفين، رافضة مبدأ مراقبة الزوجة لزوجها أو العكس عبر وسائل الاتصال أو غيره لأن الميثاق الغليظ بينهما يجب أن يأخذ حقه.

وعبر الأقمار الصناعية من عمّان قال الدكتور بلال الجيوسي، أستاذ علم النفس، إن العلاقات الزوجية أصابها الخلل منذ فترة طويلة، وما حدث أن هذا الوضع نُقل فقط إلى العالم الافتراضي، والفرق أن تلك العلاقات في العالم الواقعي لا يوجد فيها وسيط بينك وبين الشخص الآخر وتتعامل معه بجميع حواسك، بينما في العالم الافتراضي تستخدم حاستي السمع والبصر فقط، لكن حالة عدم الوفاء بين الزوجين موجودة منذ فترة طويلة، والعالم الافتراضي سهلها فقط وسهل اكتشافها أيضاً.

وأضاف أن هناك أشخاصا يستخدمون تلك العلاقات على مواقع التواصل الاجتماعي باستخفاف وكنوع من التسلية، كما أن إنشاء علاقة مع الجنس الآخر في العالم الافتراضي يشير إلى وجود خلل في العلاقة الزوجية نفسها لدى طرفي العلاقة الافتراضية، وقد تكون هناك مشكلة نفسية للشخص نفسه، وهذا الطابع الإجمالي التعددي يفسر كيفية فهم السلوك الإنساني في محاولة إقامة علاقة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر الهاتف من المملكة العربية السعودية قال الدكتور خالد بن سعود الحليبي، المشرف العام على مركز "بيت الخبرة للدراسات والبحوث الاجتماعية"، إن هناك مسئولية على الإنسان حينما يقوم بأي عمل مهما كان نوعه، وليس هناك خيانة من رجل إلا في المقابل تجد خيانة من أنثى وهي قضية كبيرة جداً حول العلاقات العاطفية خارج نطاق الزواج، وهذا العالم الافتراضي هو الذي قاد إلى تلك العلاقات في الواقع.

وأضاف أن كل هذه الخطوات الأولى لعلاقات الواقع بدأت من وسائل التواصل بكلمات يكون في الغالب الطرف الآخر في حاجة إليها، وكل علاقة واقعية بدأت في الغالب من العلاقة الافتراضية وليس العكس، وليس هناك أحد يقبل أن يكون هناك تواصل بين زوجته أو ابنته وبين شخص آخر حتى ولو كان في العالم الافتراضي فقط.

وأشار "الحليبي" إلى أن أبواب التنفيس يجب أن تكون في الأسرة وليس خارجها من أجل تلبية الاحتياجات العاطفية والجسدية، لافتاً إلى أن الأسباب التي تدفع الأزواج أو الزوجات لمثل تلك النوعية من العلاقات هي بالأساس غير كافية للخيانة لكنها تدق جرس انذار، وهي بالطبع خطأ يمكن تفسيره ولكن لا يمكن تبريره.