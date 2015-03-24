السجن لمدير تنفيذي في "بكتل" الأمريكية لتقاضيه رشاوى بمصر

عاصم الجوهري، مدير تنفيذي في بكتل الأمريكية

صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف على مدير تنفيذي سابق في شركة بكتل يحمل الجنسيتين الامريكية والمصرية لقبوله 5.2 مليون دولار رشى مقابل ابرام عقود مع شركات طاقة مملوكة للدولة في مصر.

وكان عاصم الجوهري الذي يعيش في ماريلاند مديرا عاما لمشروع مشترك بين بكتل الامريكية وهيئة الكهرباء المملوكة للدولة في مصر وأقر في ديسمبر كانون الأول انه قبل رشى من ثلاث شركات للطاقة.

وكانت واحدة من الشركات الثلاث هي ألستوم إس.ايه والوحدة السويسرية التابعة لها وقد أقرتا بالذنب ووافقتا على دفع 772.3 مليون دولار غرامة في اواخر ديسمبر كانون الاول مقابل اسقاط اتهامات جنائية في الولايات المتحدة بدفع رشى بملايين الدولارات من خلال مستشارين وهميين للفوز بعقود في أنحاء العالم.

وطلبت قاضية المحكمة الابتدائية في جرينبلت بماريلاند من الجوهري ان يرد 5.2 مليون دولار حصل عليها عن طريق أعمال غير مشروعة. ولم يرد محام للجوهري على الفور على طلبات بالتعليق.

وكان الجوهري (73 عاما) قد أقر انه حاول اخفاء خططه بتحويل الاموال الى حسابات له في الخارج بعضها في سويسرا.