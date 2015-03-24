إسرائيل تجسست على المفاوضات النووية مع إيران

وزراء خارجية أمريكا وأوروبا للتفاوض مع ايران (ا ف ب)

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن إسرائيل تجسست على المفاوضات حول الملف النووي بين إيران والولايات المتحدة وحصلت على معلومات حساسة بشأن المحادثات.

وقالت الصحيفة ، نقلا عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين ، ان الهدف من التجسس كان اختراق المحادثات من أجل اعتراض أي مسودة اتفاق ، مضيفة أن إسرائيل وبالإضافة إلى التنصت ، حصلت على معلومات من اجتماعات أمريكية سرية ومخبرين ودبلوماسيين هي على اتصال بهم في اوروبا.

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية ، الى أن ما أثار غضب البيت الأبيض خصوصا هو أن إسرائيل أطلعت أعضاء في الكونجرس الأمريكي على معلومات سرية على أمل نسف أي دعم للاتفاق الذي يهدف إلى منع إيران من حيازة سلاح نووي ، حيث يعارض عدد كبير من الجمهوريين مثل هذا الاتفاق.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي كبير أن تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بالتجسس على بعضهما البعض شيء وأن تسرق إسرائيل أسرارا أمريكية وتكشف عنها لأعضاء في الكونجرس من أجل تقويض الدبلوماسية الأمريكية شيء آخر تماما.

وكشفت وكالات الاستخبارات الأمريكية التي تتجسس على إسرائيل العملية عندما رصدت محادثات هاتفية بين مسؤولين إسرائيليين وتضمنت هذه الاتصالات تفاصيل يعتقد الأمريكيون ان مصدرها لا يمكن أن يكون غير محادثات سرية.

من جانبه ، نفى وزير الخارجية الإسرائيلي المنتهية ولايته افيجدور ليبرمان ما جاء في الصحيفة وقال هذا التقرير غير صحيح ، من الواضح أن لإسرائيل مصالح أمنية عليها الدفاع عنها ولدينا وسائلنا للاستخبارات لكننا لا نتجسس على الولايات المتحدة ، هناك ما يكفي من المشاركين في تلك المفاوضات ، بمن فيهم الإيرانيون. وتابع ليبرمان لقد حصلنا على معلوماتنا الاستخباراتية من مصادر أخرى وليس من الولايات المتحدة .