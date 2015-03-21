مقتل قيادي في "فجر ليبيا" وطائرات حفتر تقصف المطارات

مقاتلون تابعون لقوات فجر ليبيا (ا ف ب)

قال مسؤول في طرابلس إن ضربة جوية نفذتها طائرات التابعة لخليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس اليوم السبت أسفرت عن مقتل صلاح البركي القيادي البارز في جماعة فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة.

جاء الهجوم بعد يوم من اعلان حكومة طبرق انها بدأت هجوما عسكريا "لتحرير" طرابلس التي سيطرت عليها جماعة فجر ليبيا في أغسطس آب التي تاتمر بتعليمات المؤتمر الوطني العام. وقال المسؤول إن البركي وهو أحد قادة فجر ليبيا قتل في الضربة الجوية.

وقالت قناة "النبأ" الفضائية الموالية للحكومة في طرابلس ان صلاح البركي، القائد البارز في قوات "فجر ليبيا"، قتل اليوم في المواجهات الدائرة جنوب طرابلس، الى جانب قيادي اخر.

وفي وقت سابق قال صقر الجروشي القيادي بسلاح الجو في الشرق إن طائراته قصفت مطار معيتيقة في طرابلس ومعسكرا تستخدمه فجر ليبيا قرب مطار آخر بالعاصمة. وأضاف أنهم هاجموا أيضا مطار زوارة وهي مدينة قريبة من الحدود التونسية إلى الغرب من طرابلس. وقال مسؤول بالمطار إن المدرج اصيب لكن لم تحدث إصابات بشرية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون إن الهجوم العسكري يهدد الجهود الدولية للتوصل لاتفاق في الأيام القليلة القادمة على حكومة وحدة وطنية ووقف دائم لاطلاق النار في البلاد.

واستأنف ممثلون لطرفي الازمة حوارا قرب الرباط في المغرب برعاية الامم المتحدة التي حذرت من ان هذه المواجهات قد تعرقل الحوار الهادف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، داعية الى وقف الاعمال العسكرية.

والمحادثات التي تجري في المغرب هي الاحدث في سلسلة من الاجتماعات منذ اجتماع في سبتمبر ايلول ضم أطرافا معظمها معتدلة من الجانبين. ويقول زعماء غربيون إن المحادثات التي تجرى برعاية الأمم المتحدة هي السبيل الوحيد لإنهاء الفوضى في ليبيا حيث اكتسب الإسلاميون موطئ قدم.

على صعيد الوضع الميداني دارت اشتباكات عنيفة لليوم الثاني السبت بين القوات الموالية للحكومة التي تدير العاصمة الليبية والقوات التابعة لحكومة طبرق، في منطقة تبعد حوالى 80 كلم جنوب طرابلس.

وقال مصور وكالة الانباء الفرنسية: ان منطقة بئر الغنم تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات "فجر ليبيا" والحكومة التي تتخذ من مدينتي طبرق والبيضاء في شرق البلاد مقرا لها. وقد استخدم المقاتلون في هذه الاشتباكات الرشاشات الخفيفة والثقيلة وراجمات الصواريخ وغيرها من الاسلحة.

وكانت منطقة العزيزية التي تبعد حوالى 45 كلم عن بئر الغنم و35 كلم عن طرابلس، والقريبة من مطار العاصمة المتوقف عن العمل، شهدت الجمعة اشتباكات مماثلة تواصلت لساعات.

وقالت قوات "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة منذ آب/اغسطس ان مجموعة مسلحة تسللت الجمعة الى منطقة العزيزية الخاضعة لسيطرتها، فاشتبكت معها وتمكنت من طردها نحو مناطق قريبة.

لكن حكومة طبرق قالت ان المجموعات الموالية لها تخوض مواجهات في هذه المنطقة في اطار عملية واسعة تهدف الى "تحرير مدينة طرابلس".

ودفعت هذه المواجهات رئيس "حكومة الانقاذ الوطني" في طرابلس عمر الحاسي الى الدعوة في بيان "الابطال الثوار وكل المغاوير في وزارة الداخلية والدفاع الى اخذ الحيطة والحذر ورفع الحس الامني البطولي وتفعيل الخطة الامنية في كل المناطق".

واضاف في بيان نشره موقع حكومته "لقد اصدرنا التعليمات لكافة الاجهزة الامنية للتصدي بكل قوة لمن تسول له نفسه المساس بامن واستقرار العاصمة"، معتبرا ان ما حدث في العزيزية "عبارة عن خلايا نائمة تلقت الاوامر بالتحرك لخلق الارهاب (…) داخل هذه المنطقة المهمة".

وتشهد ليبيا منذ اشهر صراعا على السلطة تسبب بنزاع مسلح وبانقسام البلاد بين حكومتين، حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة متحالفة تعمل تحت اسم جامع هو "فجر ليبيا".

وسمحت الفوضى في ليبيا لتنظيم الدولة الاسلامية بالتمدد وفرض سيطرته على مناطق بينها اجزاء كبيرة من مدينة سرت على بعد حوالى 450 كلم غرب طرابلس.