أمريكا تنسحب من اليمن وهادي يتعهد بالتصدي لإيران

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

ا ف ب

تعهد الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" بمواجهة النفوذ الإيراني في بلاده بينما أعلنت الولايات المتحدة سحب قواتها من قاعدة جوية مهمة في جنوب اليمن.

وقد سحبت الولايات المتحدة قواتها المتمركزة في قاعدة العند الجوية في جنوب اليمن بسبب مخاوف أمنية، كما أعلن مصدر عسكري يمني السبت فيما تجري معارك بالقرب منها بين قوات الأمن اليمنية وعناصر من القاعدة.

وقال المصدر العسكري في قاعدة يمنية في محافظة لحج: إن القوات غادرت مساء الجمعة "إلى وجهة مجهولة". وأضاف المصدر نفسه أنه تم سحب وحدات مكافحة إرهاب يمنية تتولى القوات الأمريكية تدريبها وتتمركز أيضا في العند.

وقتل 29 شخصا على الأقل الجمعة في لحج في معارك بين قوات الأمن اليمنية من جهة ومقاتلين انفصاليين وعناصر من القاعدة خصوصا. وأقر اليمن بان عسكريين أمريكيين مكلفين جمع معلومات لشن هجمات بطائرات من دون طيار ضد القاعدة في البلاد، موجودون في العند.

وتعتبر واشنطن تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الذي نشأ نتيجة اندماج الفرعين اليمني والسعودي للقاعدة، المجموعة الأخطر من التنظيم.

من جانبه ندد الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" بتفجيرات صنعاء معتبرا أن الميليشيات الحوثية وتنظيم القاعدة "وجهان لعملة واحدة". واتهم الحوثيين بالعمل على نقل "التجربة الإيرانية الإثني عشرية" إلى اليمن،

وقال هادي في خطاب متلفز "لن تثنينا تلك الممارسات المجنونة واللامسؤولة عن تحمل المسؤولية حتى نصل بالبلاد إلى بر الأمان ويرتفع علم الجمهورية اليمنية على جبل مران في صعدة بدلا عن العلم الإيراني، لأني أؤمن أن التجربة الإيرانية الإثني عشرية، التي تم الاتفاق عليها بين الحوثية ومن يساندها، لن يقبلها الشعب اليمني زيديا وشافعيا".

واتهم الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء بالانقلاب عليه وقال إنه سيرفع علم اليمن على معقل الحوثيين في شمال البلاد.

وفي كلمة وجهها من مدينة عدن بجنوب البلاد والتي توجه إليها الشهر الماضي، بعد هروبه من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون، دعا هادي الحوثيين إلى سحب كل قواتهم من الوزارات وإعادة الأسلحة التي استولوا عليها من الجيش ومغادرة صنعاء.

وترك هادي في أول كلمة له عبر التلفزيون منذ وصوله إلى عدن، الباب مفتوحا أمام التسوية عبر التفاوض بدعوة الحوثيين والجماعات الأخرى إلى المشاركة في محادثات سلام في السعودية.

وقال هادي إن الوضع السياسي في اليمن يجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء بإعادة الدستور وتنفيذ نتائج عملية حوار وطني وانتقال سياسي برعاية خليجية.

ووصف هادي الحوثيين في كلمته بأنهم "انقلابيون" وقال إنه يريد مواجهة الطائفية. وردا على اتهامات الحوثيين بأنه يخطط لدعم حركة انفصالية في الجنوب قال هادي إن ذهابه إلى عدن هدفه الحفاظ على وحدة اليمن.

ولم يرد الحوثيون بشكل مباشر على كلمة هادي لكن بيانا للجنة الثورية العليا التابعة لهم دعا إلى "التعبئة العامة" للقوات المسلحة "للتصدي للأخطار الأمنية المحدقة بالوطن للقاعدة وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية)".

ونقلت وكالة سبأ اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون الأسبوع الماضي، أن إيران ستزود اليمن بالنفط الخام لعام كامل، كما ستبني محطة كهربائية من 164 ميغاوات. وقد تم هذا الاتفاق خلال زيارة وفد حوثي لإيران.

وبداية الشهر الحالي حطت طائرة تجارية إيرانية في صنعاء للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، وذلك غداة توقيع اتفاق بين طهران ومسؤولين في الطيران المدني اليمني لتسيير رحلات مكثفة بين العاصمتين.

وأدى دخول تنظيم الدولة الإسلامية إلى الساحة اليمنية إلى تعقيد الوضع في البلاد. فقد فجر أربعة انتحاريين أنفسهم في مسجدين يرتادهما الحوثيون الجمعة في صنعاء، ما أسفر عن مقتل 142 شخصا وإصابة 351 آخرين. أما تفجير صعدة فلم يسفر عن وقوع ضحايا.

وفي رسالة تعزية لأهالي الضحايا، ندد هادي بهذه "الأعمال الإرهابية والإجرامية الغادرة"، مضيفا أنه "لا يقدم على ارتكاب مثل هذه الاعمال البشعة إلا أعداء الحياة" بهدف "جر البلاد إلى آتون الفوضى والعنف والاقتتال".

وأضاف هادي في رسالته أن "التطرف الشيعي الذي تمثله ميليشيات الحوثي المسلحة والتطرف السني الذي تمثله القاعدة كلاهما وجهان لعملة واحدة لا يريدان الخير والاستقرار لليمن وأبنائها".

ونأى تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، الذي يحارب الحوثيين ومناصري هادي في الوقت ذاته، بنفسه عن هذه الهجمات. وأكد (الجمعة) أنه لا يستهدف المساجد في عملياته، وقال في بيان عبر تويتر إنه "يتجنب استهداف المساجد والأسواق والأماكن المختلطة حفاظا على أرواح المسلمين الأبرياء".

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن 1200 عنصر من القوات الخاصة الموالية للرئيس السابق "علي عبدالله صالح" الذي يدعم الحوثيين، وصلت مع 20 عربة مدرعة إلى قاعدة عسكرية في تعز، المدينة الواقعة على طريق عدن، وتبعد عنها 180 كيلومترا.

وتظاهر المئات امام القاعدة العسكرية مطالبين بعودة تلك القوات الى صنعاء.

وتوقع المحلل السياسي باسم الحكيمي استغلال التفجيرات في صنعاء واتخاذها ذريعة لفتح جبهات جديدة عبر الهجوم على تعز ومأرب.

ودانت كل من الامم المتحدة وواشنطن الهجمات في صنعاء. وقال المتحدث باسم البيت الابيض انه لا يستطيع ان يؤكد حتى الان "صحة ما اعلنه هؤلاء المتطرفون لجهة انتمائهم الى الدولة الاسلامية"، ودانت ايران ايضا الهجمات واعربت عن استعدادها "لاستقبال الجرحى". وطالبت فرنسا مجلس الامن الدولي بفرض "استقرار الوضع مع تفادي التقسيم لما ينطوي عليه من مخاطر جمة".

والخميس استهدفت غارة جوية القصر الرئاسي في عدن التي شهدت ايضا اشتباكات بين قوات هادي واخرى مؤيدة للعميد المتمرد عبد الحافظ السقاف الذي نجح في الفرار من المدينة.

ورأى ماثيو غيدير، استاذ العلوم الاسلامية في جامعة تولوز الفرنسية، ان "اليمن يتجه نحو السيناريو السوري والعراقي في ظل حرب اهلية بطابع مذهبي بين السنة والشيعة".

وتشن واشنطن حملة بطائرات بدون طيار على تنظيم القاعدة الذي أثاروا قلق الغرب ودول الخليج بعد محاولتهم تفجير طائرات وشن هجمات عبر الحدود في السعودية.

وقتل مقاتلو القاعدة أمس الجمعة 20 جنديا اثناء احتلالهم لفترة وجيزة مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج التي تبعد 30 كيلومترا فقط عن عدن قبل أن يتصدى لهم الجيش.

وقالت مصادر قبلية إن اشتباكات وقعت أيضا بين الحوثيين وقبائل محلية في المنطقة المنتجة للنفط على الحدود بين محافظتي مأرب والبيضاء مما أسفر عن سقوط 12 قتيلا. وأطلق مسلحون النار على محتجين مناهضين للحوثيين في تعز اليوم لكن لم ترد تقارير عن إصابات.