لائحة اتهام فلسطينية ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات في أبريل

محكمة الجنايات الدولية

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد اشتية أن الفلسطينيين سيقدمون أول لائحة اتهام ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية في الاول من أبريل/ نيسان المقبل.

ويأتي الإعلان قبل انعقاد اجتماع المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء والخميس في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وسط مخاوف على مستقبل السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية حادة.

وقال اشتية لوكالة فرانس برس الاثنين إن هناك "ثلاث محطات مهمة ينتظرها الفلسطينيون اولها اجتماع المجلس المركزي الذي سيعيد صياغة العلاقة مع اسرائيل بشكل كامل بشقها السياسي والاقتصادي والأمني".

وأضاف أن "المحطة الاخرى هي تقديم لائحة الاتهام ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية في الأول من أبريل القادم بما يشمل العدوان على غزة (صيف 2014) والاستيطان".

وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي تقديم طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ما سيمكنها من ملاحقة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وجمدت اسرائيل في يناير/كانون الثاني تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على تقديم هذا الطلب.

وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها ، وتسدد رواتب أكثر من 150 ألف موظف.

وأعلنت محكمة الجنايات الدولية في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.

وشنت اسرائيل في يوليو/ تموز الماضي عدوانا على قطاع غزة ما أدى الى استشهاد 2200 فلسطيني فيما قتل أكثر من 70 جنديا إسرائيليا.

وبحسب اشتية فإن الأراضي الفلسطينية تعاني من "اأزمة اقتصادية كبيرة تتمثل في ارتفاع نسبة البطالة، والفقر وعجز الموازنة، وإحجام المانحين عن توفير الأموال التي تعهدوا بها لإعما ر غزة، وكذلك احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب"، موضحا أنه سيتم بحث المصالحة، وإعادة إعمار قطاع غزة المدمر في الاجتماع.

ومن جانبه، أكد أحمد المجدلاني، وهو عضو آخر في اللجنة التنفيذية أن المجلس "سيقرر مستقبل العلاقة التعاقدية مع إسرائيل، والاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية، وإسرائيل، ويشمل التنسيق الأمني"، والعلاقات الاقتصادية.

وبحسب المجدلاني فإن هناك "ضغوطا اميركية لثني القيادة الفلسطينية عن اتخاذ قرارات في دورة المجلس بخصوص العلاقة مع إسرائيل" موضحا أن الفلسطينيين مصممون على "تنفيذ المصالح العليا لشعبنا".

وتابع قائلا إن "إسرائيل قوضت السلطة الفلسطينية، ولذلك هي من تتحمل مسؤولية تدميرها لكل الاتفاقيات، ونحن سوف نعلن أن عليها أن تتحمل مسؤولياتها كسلطة احتلال، وأن تتسلم مسؤوليتها المدنية، وكل المسؤوليات الأخرى بدون عنف وبشكل سلمي".