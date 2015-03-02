تعديل وزاري في الأردن يرفع حصة النساء إلى 5 وزارات

رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور ( أرشيف)

أجرى رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور الاثنين تعديلا محدودا في حكومته، شهد إعادة استحداث منصبي نائب رئيس الوزراء، وإعطاء حصة وزارية أكبر للنساء. ويضم الفريق الحكومي الجديد خمس نساء (مقابل ثلاث سابقا)، بعد ادخال سيدتين هما وزيرة الصناعة والتجارة مها عبد الرحيم علي، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، إن "الارادة الملكية صدرت الاثنين بالموافقة على تعديل على حكومة عبد الله النسور".

واوضح البيان، أن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وضمت الحكومة السابقة ثلاث سيدات هن وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، ووزيرة الثقافة لانا محمد مامكغ ووزيرة النقل لينا شبيب.

وتم تعيين وزيري الخارجية ناصر جودة والتربية والتعليم محمد الذنيبات نائبين لرئيس الوزراء، مع احتفاظهما بمنصبيهما في الوزارتين، وهو منصب يتم إعادة استحداثه في الحكومة الجديدة. وبحسب الأقدمية، يكون الذنيبات النائب الأول لرئيس الوزراء.

وتم تعيين عماد نجيب فاخوري وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي بدلا من إبراهيم سيف ونايف حميدي الفايز وزيرا للسياحة والآثار بدلا من نضال القطامين.

وشغل الفاخوري منصب مدير مكتب الملك عبد الله الثاني للأعوام الثلاثة الماضية فيما سبق للفايز أن شغل منصب وزير السياحة واآاثار في الحكومة السابقة.

وتم تعيين إبراهيم سيف وزيرا للطاقة والثروة المعدنية بدلا من محمد حامد ومها عبدالرحيم علي وزيرة للصناعة والتجارة والتموين بدلا من حاتم الحلواني ولبيب خضرا وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي بدلا من أمين محمود ومجد شويكة وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدلا من عزام طلال سليط.

وشغلت مها عبد الرحيم منصب أمين عام وزارة الصناعة والتجارة فيما ترأس لبيب خضرا الجامعة الأردنية-الألمانية، أما شويكة فعملت في قطاع الاتصالات وفي شركات عدة منها "اورانج". وأصبح نضال القطامين وزيرا للعمل فقط بعد أن كان يتولى حقيبتي العمل والسياحة والآثار.

وكان يتوقع أن يتم تعيين وزير الدفاع بعد أن جرى الحديث عن ذلك خلال الفترة الماضية. ولم يقدم أي تفسير لهذا التعديل الذي تم ظهر اليوم الاثنين.

وقال عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، إن "التعديل تقني محدود لا أكثر ولا أقل وليس له أي دلالة سياسية على الإطلاق، هو يكاد أن ينحصر في خلق فريق أقتصادي منسجم لا أكثر ولا أقل".

وأضاف "كنا نتوقع حقن الحكومة بجرعة في مجال الاصلاح السياسي لأن السنة الحالية والقادمة هي فترة مناقشة وإقرار أربعة تشريعات جوهرية تخص منظومة الاصلاح السياسي، والتحول الديمقراطي في البلاد: من قانون الانتخاب وقانون الأحزاب والبلديات واللامركزية".

وأوضح الرنتاوي أنه كان من المفروض أن يحسم هذا التعديل مسألة حقيبة الدفاع، مشيرا إلى أن "البلد مليء بالشخصيات المناسبة لهذا المنصب من جنرالات سابقين ومتقاعدين، وغير ذلك من ذوي الخبرة والاختصاص".

من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي لبيب قمحاوي أن التعديل الوزاري الجديد من الناحية السياسية "لا يعني شيئا، لأن العملية هي عملية تدوير مناصب".

وأضاف "هو تغيير وتعديل لا قيمة سياسية او اقتصادية له"، مشيرا إلى أنه "لم يخرج أحد ولم يدخل أحد (من الحكومة) بناء على موقف سياسي أو بناء على برنامج سياسي".

وهذا ثاني تعديل على حكومة النسور، ويعود التعديل الحكومي الأول إلى 21 أغسطس/آب 2013 أي بعد مرور نحو خمسة أشهر على تشكيل الحكومة، وشمل خمس حقائب هي وزارات الطاقة والثروة المعدنية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والصحة والتربية والتعليم والثقافة.

وكان النسور شكل حكومته الثانية في 30 مارس/آذار 2013 وضمت إلى جانبه 18 وزيرا، وتم خلالها دمج عدد من الوزارات.

وعدت الحكومة حينها بأنها الأصغر من ناحية عدد الوزراء منذ عام 1967 وكان الهدف الأساسي من خفض عدد الحقائب فيها، ترشيد الاستهلاك والتقليل من النفقات الحكومية.

يذكر أن النسور كان قد شكل حكومته الاولى في 11 أكتوبر/تشرين الاول ،2012 وضمت 21 وزيرا وتمثلت مهمتها الأساسية آنذاك في إجراء الانتخابات النيابية في 23 يناير/كانون الثاني 2013.