الإيراني سليماني والعامري يقودان عملية "ثار سبايكر" في تكريت

دبابات تابعة للجيش العراقي تحاصر تكرييت (أرشيفية) يشن نحو 30 ألف عنصر من القوات العراقية ومسلحين موالين لها من الحشد الشبعي الاثنين، عملية واسعة بدعم من الطيران العراقي والمدفعية، لاستعادة مدينة تكريت، في واحدة من أكبر العمليات الهجومية ضد تنظيم الدولة الإسلامية منذ سيطرته على مناطق واسعة من البلاد في حزيران/يونيو.

ويقود هذه العمليات الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وقائد قوات بدر هادي العامري أطلق على هذه العمليات اسم "ثار سبايكر".

وتعد هذه العملية الأكبر ضمن محاولات متكررة لاستعادة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين ومسقط رأس الرئيس الأسبق صدام حسين. ويأتي انطلاق هذه العملية بعد ساعات من زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي مقر قيادة العمليات في مدينة سامراء، جنوب تكريت، وتشديده على "حماية المواطنين"، في محاولة للحد من مخاوف حصول عمليات انتقامية بحق السكان السنة من قبل الفصائل الشيعية المشاركة بكثافة في العملية.

وقال ضابط برتبة لواء في الجيش "بدأ قرابة 30 الف مقاتل من الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي (غالبيته من فصائل شيعية) وأبناء عشائر سنية عمليات تحرير مدينة تكريت وقضاء الدور (جنوب) وناحية العلم (شمالها)".

وأشار إلى أن القوات تتقدم نحو المدينة عبر "ثلاثة محاور أساسية باتجاه الدور والعلم وتكريت (…) كما سيتم التحرك بمحاور فرعية أخرى لمنع تسلل وهروب تنظيم الدولة.

وتتقدم القوات نحو تكريت الواقعة عند ضفاف نهر دجلة، جنوبا من سامراء، وشمالا من قاعدة سبايكر وجامعة تكريت، وشرقا من محافظة ديالى التي كان العراق أعلن الشهر الماضي "تطهيرها" من الجهاديين.

وتتم العملية بغطاء ناري مكثف من المدفعية الثقيلة وطيران الجيش. ولم يتضح ما إذا شارك طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بالقصف.

وأشارت وسائل اعلام ايرانية الى ان الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، موجود في صلاح الدين لتقديم الاستشارة.

وأوضح اللواء في الجيش العراقي أن القوات تتقدم بحذر تخوفا من قيام تنظيم الدولة بهجمات انتحارية"، وهو تكتيك غالبا ما يلجأ اليه التنظيم.

وكان العبادي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، أعلن انطلاق العملية العسكرية مساء الأحد، مؤكدا أن "الأولوية" التي أعطيت للقوات الأمنية هي "أن ترعى وتحافظ على أمن المواطنين"، مشددا على "أهمية الحذر في التعامل مع المواطنين المدنيين وأن نحافظ عليهم وعلى ممتلكاتهم".

ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف الاثنين إلى "ضمان أمن وسلامة المدنيين".

وكان هادي العامري، زعيم "منظمة بدر" التي تعد من أقوى الفصائل الشيعية المسلحة، دعا السبت سكان تكريت إلى مغادرتها خلال 48 ساعة، تمهيدا "لحسم معركة "ثأر سبايكر" ضد التنظيم.

وطالب العبادي الأحد كل من حمل السلاح إلى جانب التنظيم، إلى القائه. ووعد بأن "يتم التنازل عما قاموا به سابقا"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن نحقق أي انتصار في أي محافظة (…) دون تلاحم أبنائها، وعشائرها ومواطنيها مع قواتنا المسلحة ومع الحشد الشعبي".

وفي تزامن مع بدء العملية، نشر التنظيم شريطا لإعدام أربعة من أبناء عشائر سنية في محافظة صلاح الدين، بإطلاق رصاصة في راس كل منهم، بتهمة التعاون مع مسؤولين أمنيين ضده.

كما نشر التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من تكريت والعلم تظهر نقاط تفتيش مسلحة تابعة له.وحاولت القوات العراقية مرارا استعادة تكريت (160 كلم شمال بغداد).

وقال جون درايكن المحلل في مجموعة "اي كاي إي" ومقرها بريطانيا، إن العملية تأتي في وقت يمكن الفصائل الشيعية توفير عدد أكبر من المقاتلين، نظرا إلى تراجع أعمال العنف في ديالى وجنوب بغداد. إلا أنه أضاف "رغم ذلك، هذه العملية ستكون على الأرجح صعبة جدا".

وتوقع أن يكون صعبا على القوات الأمنية "الحصول على معلومات استخبارية لأن السكان المحليين غير راغبين في التعاون معها"، وذلك لاحتمال "ألا يكونوا مرحبين بعودة الميليشيات الشيعية، أو حتى أـيضا بسبب خشيتهم من عودة تنظيم الدولة مستقبلا، وحينها سيواجه كل من تعاون مع القوات الأمنية، خطرا جديا بالتعرض للقتل"