إطلاق سراح دبلوماسي سعودي مختطف في اليمن

تكللت جهود حثيثة ومستمرة ووساطات قبلية بإطلاق سراح دبلوماسي سعودي خطف في اليمن منذ ثلاث سنوا احتجزه تنظيم القاعدة الذي طالب الرياض بالافراج عن جهاديين لديها ودفع فدية مقابل الافراج عنه.

وكان القنصل السعودي عبد الله الخالدي اختطف في عدن في جنوب اليمن في 28 اذار/مارس العام 2012. وظهر في عدد من اشرطة الفيديو، التي بثها تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، وهو يطلب من الرياض دفع فدية فضلا عن الافراج عن عناصر في التنظيم بينهم سجينات في السعودية.

واعلنت وزارة الداخلية السعودية الافراج عن الخالدي، مشيرة الى انه وصل الى الرياض.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مسؤول في الوزارة ان الافراج عن الخالدي هو "نتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها رئاسة الاستخبارات العامة". واضاف المصدر ان الخالدي "سبق أن اختطف من أمام منزله بحي المنصورة في عدن وهو في طريقه الى مكتبه صباح الأربعاء في 28 اذار/مارس 2012، ليتم تسليمه بعد ذلك في صفقة مشبوهة إلى عناصر الفئة الضالة التي احتجزته قسراً".

ولم يوضح المصدر تفاصيل اخرى عن اطلاق سراح الخالدي ان كان ذلك تمّ على سبيل المثال عبر عملية في اليمن لاستعادته، او اذا كانت السعودية دفعت فدية استجابة لطلب التنظيم المتطرف.

واشار المصدر الى ان الخالدي "سوف يخضع للفحوصات الطبية ويجمع شمله بأسرته".

وخلال فترة احتجازه الطويلة ظهر الخالدي خمس مرات على الاقل في اشرطة فيديو بثها القاعدة ليطلب من السلطات السعودية، وخاصة الملك الراحل عبدالله، تنفيذ مطالب التنظيم ليكون بوسعه العودة الى بلاده.وتصنف واشنطن تنظيم القاعدة في اليمن بانه اخطر فروع التنظيم، وهو عبارة عن دمج بين فرعي اليمن والسعودية.

ويشتبه بوقوف التنظيم خلف هجمات عدة ضد مصالح سعودية في اليمن، مثل الهجوم الذي اسفر عن مقتل احد اعضاء الملحقية العسكرية في السفارة السعودية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر العام 2012 في صنعاء.

وفي فيديو تم بثه في 16 نيسان/ابريل 2013، قال الخالدي ان "الكرة اليوم في ملعب الملك (السعودي)، هل سيحررني ويعيدني الى عائلتي واطفالي؟".

وفي اشرطة الفيديو التي بثها تنظيم القاعدة، بدا الخالدي متوترا احيانا وهادئا احيانا اخرى، وفي ثياب بيضاء نظيفة حينا ومتسخة حينا آخر.

ويأتي الافراج عن القنصل السعودي بعد ايام عدة على اعلان الرياض نقل سفارتها من صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، الى عدن، في اشارة الى دعمها للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي. وكانت الرياض سفارتها في صنعاء في 13 شباط/فبراير مثل العديد من الدول العربية والغربية بعدما سيطر الحوثيون على السلطة في البلاد.