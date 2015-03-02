أخصائيون نفسانيون: المراهقة صندوق مغلق ومفتاحه لدى الأسرة

د. عبد المنعم قال إن المراهق لا يأخذ الأشياء كمسُلّمات

حول مشاكل المراهقة وكيفية تواصل الوالدين مع أبنائهما، قال الدكتور عبد المنعم عبد الحكم، استشاري الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية، إن المراهقة مرحلة صراع نفسي حقيقي، واستكشاف للذات، ولأن كل مرحلة عمرية لها مهارات، ويكون للطفل أو المراهق احتياج اجتماعي ينمي قدراته العقلية والنفسانية، وربما يتعرض لمخاطر، حيث أن المراهق صندوق مغلق وقد يعاني من الاكتئاب ويميل للعزلة.

وأضاف خلال لقائه بنافذة "الجزيرة مباشر" صباح اليوم أن المراهق ليس طفلاً حيث يبدأ في تكوين هويته وأفكاره، ولا يأخذ الأشياء كمسُلّمات من دون اقتناع، لكن هذا السن يحتاج نوع من القرب من الشاب، أو الفتاة، لمناقشة أفكارهما بشكل معين، أو محاولة إقناعهما بشيء معين، وهذه مرحلة تكوين الأفكار ومن ثم تكوين الشعور والسلوك، مشيرا إلى أن من يقوم بالتربية هي الأم وكأن هذا شيء مُسلّم به رغم أنها مسئولية مشتركة مع الوالد، كما أن هناك نوعا من تواصل المُسلّمات الموروثة بين الأجيال، فالأم تربيها أم أخرى، وبالتالي تتوارث العادات والتقاليد التي قد تكون غير سليمة بالأساس، وهنا يأتي دور الإعلام والمدرسة وليس الأم فقط.

وأشار "استشاري الطب النفسي" إلى أن العلاقة الأولى مهمة بين الوالدين والأبناء، ويجب إدراك اختلاف احتياجات الأبناء في مرحلة الطفولة عن مرحلة المراهقة، كما أن دور المدرسة والإعلام والثقافة مهم جداً، وهي منظومة. وأوضح أنه في المدرسة على سبيل المثال نجد أخصائي اجتماعي، أو نفساني يقدم نوعا من الإرشاد للأم ، والتعاون لمعرفة المشكلة على مستواها ، ولا يجب ترك المسئولية على الأم فقط مع وجود التفهم الأسري لأن فترة المراهقة يجب التعامل معها بالحب مع مناقشة أفكار الأولاد، ومراقبة أصدقائهم، واستشارة المتخصصين وعلاج المشاكل التي تنشأ مع قليل من التوجيه، وكشف المشكلة والتعامل معها بشيء من الحكمة والعقل.

وعبر الأقمار الصناعية من عمّان قالت الدكتورة فاطمة الوحش، أستاذ علم التربية بجامعة البلقاء بالأردن، إن مشكلة تواصل الوالدين مع الفتاة أكثر وضوحاً وهي مشكلة ملموسة منذ مرحلة الطفولة تخلق مشكلة في مرحلة المراهقة، فعدم التفاعل الحقيقي في مرحلة الطفولة مع الأبناء بشكل عام هي المشكلة الرئيسية، وهي ما تخلق مشكلة أكبر في مرحلة المراهقة، لافتة إلى أن لدينا مشكلة في المجتمعات العربية هي أنها مجتمعات أنثوية التركيب، والذكر فيها هو ضرورة أنثوية وتجد فيه المرأة ذاتها، فعندما يأتي الذكر تكون الأم فخورة ومعتزة بنفسها لأنها أنجبت الولد، وتبقى العلاقة حميمية بين الذكر، وأمه حتى مراحل متقدمة من عمره.

وأضافت أن المجتمعات العربية لا تقبل كثيراً وجود الأنثى، لكن الشعور الحقيقي يكون تجاه الذكر، وهذا يجعل التكوين النضجي بين الذكر والأنثى متفاوتا، فنجد الأنثى أكثر نضجاً لأنها تتحمل مسؤولية، وتكون أكثر قوة، لكن الذكر يكون أقرب إلى التدليل وأقرب إلى النفس من الفتاة، وتنتقل من الطفولة إلى الرشد، فيتفاجأ الفتى بحقائق الواقع ما بين تغيرات فسيولوجية ومجتمعية ونفسانية، موضحة أنه عندما يتم ظهور انفعالات عاطفية عند الطفل ولا تفهمها الأسرة بالشكل السليم مُحاوِلة ترويض سلوكه فيكون لديه نوع من الصراع ما بين الطفولة وبين المرحلة السابقة واللاحقة.

وأشارت إلى أن الآباء يظلون يطالبون الطفل بأن يكون أكبر من عمره كنوع من المسؤولية الأخلاقية، وهذا يتناقض مع عملية الطفولة، وهنا يحدث التصادم بين مرحلتي الطفولة والمراهقة، وإذا لم تصل المعلومات بطريقة سليمة مع مراعاة الجوانب النفسانية والاجتماعية والفسيولوجية والانفعالية يحدث تصادم وانعزال، لافتة إلى أن أغلب الأمراض النفسية وأخطرها الفصام يصاب به الأطفال في سن المراهقة لعدم التواصل لأن الطفل يشعر بالغربة الحقيقية بين المستجدات التي تطرأ على عقله، وبين الواقع المعاش فيحدث انشقاق، وأحياناً نوع من الجموح والانعزال والانطواء.

وأوضحت أن هناك فجوة في الأسر العربية بين الفهم الحقيقي لجسم الطفل، وقدراته، ومن ثم يلجأ الطفل للأنداد، ويدخل عالم قد يكون منحرفاً لأننا لا نعرف من هم أصدقاؤه، وطالبت الأهالي بالصدق مع أبنائهم وأن يشعروهم بقيمتهم مع نوع من الوعي الدقيق بعدم التناقضية، فلا يجوز منعهم عن الكذب في حين أن الآباء يكذبون، وأنه يجب الابتعاد تماماً عن السلوكيات المتناقضة، والتقمص واحترام أدبيات الحياة بين الطفولة والمراهقة، وإدراك انتقال الخبرات بين الجيلين للبعد عن الاحباطات والاكتئاب والتخجُّل من الذات مع احترام قدرات الأبناء، وعدم التدخل في تفاصيل التفاصيل مع الاعتدال في الحب والدلال.

وعبر الهاتف قال تامر جمال، أخصائي الإرشاد النفساني والتربوي، إن الأب عندما يدرك أن ابنه المراهق في أزمة يقول لابنه "تعال نصبح أصدقاء" وكأن الصداقة بالأمر، مشيرا إلى أن أزمة المراهقة أزمة حقيقية لا يمكن إنكارها، الأزمة أساسها أزمة تواصل مع الآخرين عموماً ومع الأصدقاء والمجتمع، لكن التواصل السيء في بيوتنا مع الأطفال الصغار أكبر لأنهم يتقبلون أي شيء لكن في مرحلة المراهقة يكونوا أكثر حساسية وقدرة على التعبير عن أزمة التواصل بينه وبين والديه التي عادة ما يعبر عنها بالرفض.

وأضاف أن التواصل الجيد في مرحلة المراهقة يبدأ قبلها مع ضرورة الابتعاد عن النقد الزائد، والمستمر، والمقارنة القاتلة بينه وبين غيره "ليه أنت مش زي فلان" و"اشمعنى فلان كده وأنت لا" هذه مقارنة قاتلة تبني احساس بالنقص لدى المراهق وبالتالي نجد الأسرة بدون قصد تخلق بيئة طاردة للمراهق، وتؤثر على بقية الأطفال الصغار بنفس البيت، والذين أوشكوا على دخول مرحلة المراهقة، ومن ثم تبدأ معاناة الوالدين ثم يسالون عن السبب بعد ذلك وهم صانعوه.

وطالب "أخصائي الإرشاد النفساني" الآباء والأمهات بضرورة إدراك أزمة التواصل بينهم وبين الأبناء، وطرَح الحل لأسرنا العربية بكل بساطة في أن نسمع الأبناء دون مقاطعات حتى ولو كانت الحكاية مكررة، وسوف يعتاد بعدها على الحكي مع الأسرة، وإذا لم يكن هناك تواصل بالأساس فيجب التعامل مع الابن أو الابنة بكلمات الحب، والود والمدح والترحيب، كما نعامل الضيوف فالحب ينعكس على الآخرين إيجاباً، أيضاً كلمات التشجيع، وذكر الإيجابيات، ونشاركهم اهتماماتهم مع عدم كبت شهوة النقد للأبناء بنسبة 80%، والابتعاد عن لغة الإرشاد والنصح والوعظ والخطابة طوال الوقت لأن المراهقين لا يتقبلون هذا الأمر ويمكن التدخل بنسبة 20% في أضيق الحدود.