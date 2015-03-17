قوات الحكومة لايمكنها خوض حرب شوارع بتكريت

مقاتلون في الطرف الجنوبي من تكريت

(أرشيفية)

فشلت القوات الحكومية العراقية ومليشيات الحشد الشعبي الشيعية بمواصلة تقدمها للسيطرة على مدينة تكريت التي يحكم عناصر تنظيم الدولة الاسلامية سيطرتهم عليها. وعدم وجود عناصر حكومية قادرة على خوض حرب شوارع.

وتواجه العملية العسكرية التي تشنها القوات العراقية منذ اكثر من اسبوعين جمودا ، بعدما عمد مئات من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية المتحصنين في مركز محافظة صلاح الدين، الى تفخيخ "كل شيء" فيها.

وتمكنت القوات الحكومية العراقية ومسلحون موالون لها من فصائل شيعية ومليشيات الصحوات من استعادة مناطق محيطة بالمدينة التي يسيطر عليها الجهاديون منذ حزيران/يونيو، الا ان التقدم داخلها كان اصعب.

وقال جواد الطليباوي، المتحدث باسم "عصائب اهل الحق" الشيعية التي تقاتل الى جانب القوات الامنية "زرعوا (عناصر التنظيم) العبوات في جميع الشوارع والمباني والجسور… (فخخوا) كل شي"، اضاف "توقفت قواتنا بسبب هذه الاجراءات الدفاعية"، مشددا على الحاجة الى "قوات مدربة على حرب المدن".

ولجأ التنظيم الى القنص والهجمات الانتحارية والعبوات الناسفة المزروعة في المنازل وعلى جوانب الطرق لمواجهة تقدم القوات التي تفتقد للتجهيزات الآلية لتفكيك العبوات، وتعتمد حصرا على العنصر البشري.

وشدد الطلباوي على ان "معركة استعادة تكريت ستكون صعبة بسبب التحضيرات التي قام بها "داعش"، الاسم الذي يعرف به تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ حزيران/يونيو.

واشار الى ان الجهاديين محاصرون في احياء المدينة (160 كلم شمال بغداد)، مقرا بان "الشخص المحاصر يقاتل بشراسة".

وانطلقت عملية تكريت في الثاني من آذار/مارس، بمشاركة نحو 30 الف عنصر، في اكبر هجوم عراقي ضد التنظيم. ويشكل عناصر مليشيات الحشد الشعبي حوالي 24 الف مقاتل.

وفشلت القوات الامنية ثلاث مرات في السابق في استعادة تكريت. الا ان هذه العملية بدت افضل تخطيطا، ويشارك فيها عدد اكبر من السابق. وتمكن المقاتلون من استعادة مناطق محيطة بالمدينة، واقتحموا الاسبوع الماضي حي القادسية في الجزء الشمالي منها، دون استعادته بالكامل. الا ان حدة المواجهات تراجعت في الايام الماضية، لتقتصر اجمالا على القصف المدفعي، وتدخل سلاح الطيران العراقي ذي القدرة المحدودة.

وكان وزير الداخلية محمد سالم الغبان الذي تتبع له قوات الشرطة، اعلن الاثنين "توقف" العملية، للحد من خسائر القوات، دون ان يحدد السبل التي ستسمح باستئناف العمليات. ولم يتضح موقف باقي قيادات العملية.

وكان قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، اكد الاحد ان مشاركة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في عملية تكريت "ضرورية"، عازيا عدم حصول ذلك الى سبب "سياسي" وليس عسكريا.

وفي مقابل هذا الغياب، برز دور ايراني تمثل بوجود قادة عسكريين ايرانيين في محافظة صلاح الدين، ودور الفصائل الشيعية المدعومة من طهران، والمنضوية تحت مظلة "الحشد الشعبي".

ولجأت الحكومة الى الحشد لمساندة قواتها الامنية في استعادة المناطق التي سقطت بأيدي الجهاديين، لا سيما بعد انهيار العديد من قطعاتها الامنية.

واكد مسؤولون ان مقاتلين من الصحوات يشاركون في العملية. وتحاول الحكومة استمالة العشائر للقتال معها، لا سيما وان معظم مناطق سيطرة التنظيم هي ذات غالبية سنية.

ونشر التنظيم الثلاثاء صورا تظهر قيامه بذبح اربعة اشخاص في محافظة صلاح الدين، بتهمة "تجنيد" مقاتلين للانضمام الى الحشد الشعبي. وبدا في الصور اربعة اشخاص يرتدون زيا اسود، راكعين على الارض، وقيدت يدا كل منهم خلف ظهره، ووقف خلف كل منهم عنصر يحمل سكينا. واظهرت صور اخرى العناصر الاربعة وهم يقومون بقطع رأس الاسرى. وسبق للتنظيم ان نفذ عمليات قتل بحق العديد ممن حملوا السلاح ضده، اكان في العراق، ام في سوريا المجاورة حيث يسيطر على مناطق واسعة.