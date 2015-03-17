ضبط سفينة قرب ميناء دمياط تحمل طنين من المخدرات

تهريب مخدرات على متن سفينة إلى مصر

(أرشيفية)

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية الثلاثاء عن إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لتوزيعها داخل البلاد، وداخل إحدى دول الجوار التي لم يكشف عنها.

وأوضح المتحدث عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه "في إطار جهود القوات المسلحة في دعم ومعاونة أجهزة وزارة الداخلية لحماية الوطن وشبابه من أخطار المواد المخدرة، توافرت معلومات لدى الأجهزة الأمنية المختصة بالقوات المسلحة تفيد بقيام إحدى السفن التجارية بتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لتوزيعها داخل البلاد وداخل إحدى دول الجوار".

وأضاف :"وبالعرض صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة باعتراض السفينة ومنع دخول المواد المخدرة للبلاد، وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع إحدى وحداتها لاعتراض السفينة على سواحل ميناء دمياط البحري ، حيث رفضت السفينة الامتثال للأوامر بالتوقف فقامت القوة البحرية بإطلاق النيران التحذيرية أمام وخلف السفينة ،مما أجبرها على التوقف وقيام القوة البحرية بممارسة حق الزيارة والتفتيش".

وتابع المتحدث :"تبين أنها (السفينة) تحمل اسم (مارتا كوين) وترفع علم جزيرة (ساموا) وعثر على متنها على طاقم مكون من 8 افراد سوريين و (68) بالتة من مادة الحشيش المخدر بإجمالي وزن حوالى (2) طن".

وأشار المتحدث العسكري إلى أنه تم التحفظ على السفينة واقتيادها والطاقم لتسليمها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.