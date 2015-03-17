استشاريون: تسوس الأسنان الأكثر شيوعاً بين الأطفال

حول الأمراض التي تصيب الأسنان وكيفية المحافظة على أسنان الطفل من التسوس وأمراض اللثة قال الدكتور أسعد هاشم رئيس قسم الأسنان بمستشفى العمادي بالدوحة، إن أمراض اللثة وتسوس الأسنان هي الأكثر شيوعاً في العالم، فحوالي مليارين ونصف المليار شخص من سكان العالم مصابون بها وأكثر من نصفهم هم من الأطفال.

وهناك أسباب كثيرة لاسيما بالنسبة للأطفال تتعلق بنوعية الحياة والطعام غير الصحي والحلويات وانعدام التنظيف الصحيح كل ذلك يؤدي إلى تسوس الأسنان.

وأضاف خلال لقائه بنافذة "الجزيرة مباشر" أنه يجب المداومة على تنظيف الأسنان عقب كل وجبة طعام، وبشكل عام يجب تنظيف الأسنان مرتين في اليوم على الأقل وأهمها قبل النوم لأن فترة الليل طويلة تسمح بتخمر بقايا الطعام على الأسنان واللثة وبالتالي تنشط البكتيريا الضارة وتسبب أمراض اللثة والتسوس مما يؤثر بعد ذلك على نسبة السكر في الدم لدى الطفل، كما أن الأسنان السليمة للطفل تعطيه ثقة بنفسه وفي شكله وتساعده على النطق والمضغ الجيد للطعام وتحميه من المشاكل الاجتماعية والتشوهات.

وأشار "هاشم" إلى أن أمراض اللثة مرتبطة بتسوس الأسنان واللعاب والبكتيريا، وهناك بعض الأمراض تكون هناك مشكلة وراثية حيث تكون طبقة المنا ضعيفة مما تؤدي لزيادة التسوس ويمثل هذا مشكلة للأبناء وبالتالي يجب الاهتمام بالأبناء أكثر، كما أن التسوس جزء منه البكتيريا الموجودة في اللعاب إذا زادت سوف تؤثر على الأسنان وتسوسها، ومن الأفضل استخدام الفرشاة متوسطة النعومة عند تنظيف الأسنان واللثة، كما أن شرب الشاي الأخضر يقاوم الجراثيم ويساعد على التخفيف من الاصابة بالتسوس.

وعبر الأقمار الصناعية من عمّان قال الدكتور أحمد أبو سمك، خبير استشاري وتربوي، إن نظرية أو فكرة العادات يجب ترسيخها في الطفل منذ الصغر ويبدأ بها الأهل وليس الأطفال باعتبارهم قدوة، فالأطفال هم انعكاس للأهل فإذا كان الأهل لا ينظفون أسنانهم أو يستخدمون طعام غير صحي فكيف نطلب من الأطفال فعل العكس، كما يجب الصبر عند تكوين العادة، فلا يمكن تكوين عادة في يوم أو اثنين بل يجب تحويل التربية إلى متعة وصبر فلا يجوز مثلاً إطعام الطفل باستعجال حتى لا يعتاد الطفل على السرعة في تناول الطعام وبالتالي عدم مضغه جيداً.

وأضاف أن الأطفال عادة يستغرقون 30 ثانية في تنظيف أسنانهم بسرعة ولكن إذا اعتادت الأم مثلاً على تشغيل أنشودة محبوبة لدى الطفل لمدة 3 دقائق وقت تنظيف الأسنان فسوف تكون عادة محببة لدى الطفل دون استعجال، كما أن العادة تحتاج لمعرفة نظرية، والأطفال تتفاوت أعمارهم والطفل يستطيع أن يكتسب العادات وتقليدها منذ الثانية من عمره.

وأوضح "أبو سمك" أن المعرفة النظرية تعني أن نطلع الطفل على تفاصيل الأشياء، فعلى سبيل المثال حينما أردت منع أطفالي من تناول المواد الصناعية المضافة للأطعمة والمعلبات جعلتهم يبحثون بأنفسهم في جوجل على اسم المواد الموجودة على المنتجات فلما قرأوا أضرارها امتنعوا عنها تلقائياً وبالتالي أنت تنشئ عند الطفل اتجاه وتجعله يختار وبالتالي نعود الطفل على امتلاك تلك المهارة.

وأشار إلى أنه أن يحتوي البيت على لوحة مدون فيها ما يمكن طلبه من الطفل يومياً من عادات في شكل جدول فيه قواعد تحفيزية معينة نرتبها مع الأطفال ونضع مكافآت تحفيزية كالذهاب لأماكن ترفيهية، وهي طريقة مهمة جداً ليتعلم أن هذه الأمور يجب أن يقوم بها يومياً حتى تصبح عادة، كما يجب أن يحتوي البيت على بدائل السكريات الضارة واستبدالها بالفواكه وبدائل المثلجات، وفكرة الثواب والعقاب موجودة ومستحبة حيث يمكن سحب هذه الحوافز من الطفل كنوع من العقاب العاطفي والنفسي مع التركيز على اضطهاد السلوك وليس اضطهاد الطفل.

وقال "أبو سمك" إن العقاب الحديث التكنولوجي أسوأ على الطفل من الضرب فحرمانه من التابلت الخاص به مثلاً لمدة ساعة أشد عليه من الضرب، أما بالنسبة لطبيب الأسنان فيجب زيارته كل 3 شهور في شكل رحلة وليس ترهيب كما يجب أن يكون الطبيب محبوباً لدى الأطفال ويبتسم في وجوههم، ويجب أن يتعلم الطفل تحمل مسئولية أفعاله إذا تعرض للألم بسبب عدم تنظيف أسنانه وأن هذا نتيجة عدم اهتمامه بالأسنان وبالتالي يتحمل فكرة الذهاب للطبيب عموماً.

وعبر سكايب قالت الدكتورة أسماء جبريل، طبيبة أسنان الأطفال، إننا ننصح الأم منذ أيام الحمل أن تهتم بتغذيتها والمتابعة مع طبيبها الخاص حيث متابعة نسبة الكالسيوم المكون الأساسي للأسنان والعظام وتكوين نمو الطفل الطبيعي، ونحن كأطباء اسنان نهتم بأسنان الأطفال قبل ظهورها في فم الطفل، وعادة ما تظهر الأسنان عند سن 6 شهور ومن المفترض أن الأم تهتم بالكالسيوم اليومي للطفل عبر الرضاعة الطبيعية مع الاهتمام بنظافة فم الطفل لأن نسبة الجراثيم الموجودة في الفم تكون كبيرة جداً.

وأضافت أن هناك أنواع من الكريمات يمكن للأم أن تستخدمها لتفادي ألم ظهور الأسنان عند الطفل مع مراعاة الأعراض المصاحبة للتسنين من اضطرابات معوية وارتفاع درجة حرارة الجسم وأحياناً الإصابة دور برد، ويجب أن تعلم الأم أن كل هذه الأعراض طبيعية وغير مقلقة، وهنا نستخدم العضاضات التي تساعد الطفل في بزوغ الأسنان بسرعة وتقلل الألم هذا بالإضافة إلى فرشاة مساج اللثة التي تزود الدورة الدموية في اللثة وبالتالي تقلل الألم عند الطفل.

وأوضحت "جبريل" أن هناك معاجين أسنان مخصصة للأطفال يهتموا فيها بنسب الفلورايد لكن لابد من الرقابة على الطفل وهو يُفرِّش أسنانه بحيث جزء المعجون على الفرشاة لا يتعدى حبة البسلة الصغيرة كي لا يبتلع الطفل بقايا المعجون في فمه كما يجب تعويده على بصق بقايا المعجون من الفم دون ابتلاعه، وأشارت إلى أن تهديد الأطفال بالذهاب للطبيب يخلق عقدة نفسية من الطب ويجب توعية الآباء والأمهات بتلك النقطة.