الجنرال قاسم سليماني أهم شخصية في إيران

قاسم سليماني (اليمين)وهادي العامري

(أرشيفية)

وضع استطلاع للرأي نشر اليوم الاحد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، في المرتبة الاولى على لائحة شخصية العام في ايران، وهو الذي قام بدور استشاري مهم في الحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وحاز سليماني على 37,3 في المئة من الاصوات في استطلاع للرأي لمناسبة عيد النوروز، العام الفارسي الجديد.

وتتداول وسائل التواصل الاجتماعي صورا لسليماني، قليل الظهور عادة، قرب جبهات القتال في العراق، وقد شوهد الاسبوع الحالي على مقربة من ساحة القتال في تكريت.

وتحول سليماني الى رمز لدعم ايران للحكومتين العراقية والسورية في حربهما ضد الجماعات المتطرفة، وتناقلت تقارير وصوله الى بغداد بعد ساعات على سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مدينة الموصل في حزيران/يونيو الماضي.

وحاز سليماني على المرتبة الاولى ليحل محل محمد ظريف وزير الخارجية الذي تراجع الى المرتبة الثانية بحصوله على 29,9 في المئة من اصوات المستطلعين العام الحالي.

ووفقا لموقع خبر اونلاين، الذي اجرى الاستطلاع، فان 463 الفا شاركوا فيه بين السابع والـ14 من أذار/مارس، ونشرت النتائج قبل اسبوع من عيد النوروز في 21 من الشهر ذاته.

وحاز الملحن والمغني مرتضى باشايي، الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اثر اصابته بمرض السرطان وهو في الثلاثين من عمره، على المرتبة الثالثة بحصوله على 18,2 في المئة من الاصوات.

وجاء في المرتبة الرابعة النائب المحافظ في البرلمان علي مطهري بحصوله على 13 في المئة.