أحزاب اليمين الإسرائيلي تتنافس على أصوات المستوطنين

مستوطنون يهود إسرائيليون في الضفة الغربية

(أرشيفية)

تتنافس أحزاب اليمين، واليمين المتطرف الإسرائيلي للحصول على أصوات نحو 200 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية المحتلة أي 3 إلى 4 مقاعد في البرلمان من أصل 120.

ويعتبر إقبال الناخبين في المستوطنات أعلى عموما من باقي شرائح السكان الإسرائيليين، وشارك 78% من الناخبين في المستوطنات في الانتخابات عام 2013 مقابل 67% من الناخبين بشكل عام.

ويكرر المستوطنون المطالب نفسها في كل انتخابات تشريعية وهي تطوير المستوطنات وبنيتها التحتية في الضفة الغربية المحتلة.

وقبل عامين، تولى مستوطن وهو أوري اريئيل منصب وزير الإسكان الاستراتيجي وبعدها بعام، بحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان، فان ورش البناء في المستوطنات الاسرائيلية بالضفة الغربية ازدادت بنسبة 40 في المئة في 2014 وبلغ استدراج العروض لبناء مساكن جديدة أعلى مستوى له في 10 سنوات.

وتعد المستوطنات متطورة جدا مع قرابة 400 ألف مستوطن يقيم فيها في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة-ولا يقترح أي حزب إسرائيلي مشارك بالانتخابات ما عدا القائمة العربية المشتركة، تفكيكا كاملا للمستوطنات في الأراضي المحتلة في إطار أي اتفاق سلام.

ولكن هذا ليس كاف للمستوطنين. وكان حزب البيت اليهودي، بزعامة نفتالي بينيت يقول دائما إنه "لم يتم البناء بما فيه الكفاية في يهودا والسامرة (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية)".

ويؤكد بينيت الذي شغل في السابق مدير مجلس "يشع" الاستيطاني انه "مع 12 نائبا فقط (من أصل 120) فإنه لا يمكننا الحصول على أكثر من ذلك في ائتلاف كبير مثل هذا بزعامة (رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين)نتنياهو"، وسيحصل حزب بينيت المعارض اصلا لقيام دولة فلسطينية مرة أخرى على نصيب الأسد من أصوات المستوطنين.

وكان حزب البيت اليهودي قد حصل في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/كانون الثاني 2013 على 28% من أصوات المستوطنين. ويأمل في تكرار نجاحه مع وجود ستة مستوطنين على لائحته الانتخابية في المراكز ال 13 الأولى التي سيحصل عليها الحزب بحسب استطلاعات الرأي.

وأطلق حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو هذا العام حملة خاصة تستهدف المستوطنين لإحراز نتيجة أفضل عن الانتخابات في عام 2013 (حيث حصل حزبه على 21% من الأصوات).

وأكد نتنياهو أنه لن يكون هناك أي انسحاب من الضفة الغربية في وقت قريب، وكان حذرا جدا من أن يتحدث عن إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

ولكن يواجه حزب البيت اليهودي الذي يعتمد على أصوات اليمين تحديا يتمثل في حزب "ياحد" اليميني المتطرف الجديد. ويحظى حزب "ياحد" بدعم من شخصيات مركزية في الصهيونية الدينية التي دعمت بينيت في السابق بالإضافة إلى توحده مع حزب القوة اليهودية العنصري المعادي للعرب.

ويصوت المستوطنون أيضا للأحزاب الدينية التقليدية. وصوت ثلث من المستوطنين المقيمين في مستوطنات لليهود المتشددين في الانتخابات الماضية لحزبي شاس ويهودية التوراة الموحدة الدينيين الداعمين لنتنياهو.

وحظي حزب يش عاتيد (هناك مستقبل) في عام 2013 ب 6% من أصوات المستوطنين بسبب وجود الحاخام شاي بيرون وهو مستوطن في المركز الثاني على اللائحة.

ولكن يرى العديد من المستوطنين أن برنامج الحزب معاد للمتدينين اليهود، بسبب مشروع قانون فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الشبان اليهود المتشددين بالإضافة إلى تقاربه مع اليسار مما يعني أنه قد يفقد العديد من الأصوات لصالح حزب "كلنا" الوسطي اليميني الجديد بزعامة موشيه كحلون.

ويصوت بعض المستوطنين تقليديا لليسار الاسرائيلي خاصة الذين يقيمون في مستوطنات في غور الاردن وهي مستوطنات ساهم حزب العمل في تأسيسها بالإضافة إلى البعض في كتلة غوش عتصيون الاستيطانية جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة في عام 2014 ليصلإالى أأكثر من 380 الف مستوطن في 135 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.