اشتباكات بين "فجر ليبيا" وتنظيم "الدولة" شرق سرت

أفاد مراسل الجزيرة بمقتل شخص على الأقل وجرح اثنين في اشتباكات عنيفة اندلعت بمدينة سرت شرق طرابلس بين قوات تابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي في العاصمة طرابلس ومسلحين مجهولين يعلنون ولاءهم لـتنظيم الدولة الإسلامية.

وحسب المراسل، اندلعت الاشتباكات بين قوات عملية الشروق للسيطرة على الموانئ النفطية المكلفة من المؤتمر الوطني الليبي العام، ومسلحين تمركزوا في الطريق الساحلي الرابط بين بن جواد ومدينة سرت ونشرهم نقاط تفتيش.

كما أفاد مصدر مقرب من قوات رئاسة أركان المؤتمر الوطني بأن الأخيرة أفشلت محاولة عناصر من تنظيم الدولة تفجير سيارة مفخخة في رتل عسكري تابع للجيش في منطقة هراوة شرق سرت، بعد محاولة مجموعة من تنظيم الدولة المشاركة في القتال الدائر بالمنطقة التي تشهد توترا أمنيا.

وهذه أول اشتباكات بين الطرفين منذ سيطرة مجموعة مسلحة اعلنت انها تنتمي الى تنظيم الدولة في شباط- فبراير الماضي على مؤسسات حكومية في سرت ونظمت استعراضا عسكريا في بعض شوارعها، وارسلت قوات "فجر ليبيا" على اثر ذلك تعزيزات الى المدينة الساحلية الواقعة على بعد نحو 400 كلم شرق طرابلس.

وقال العميد محمد الاجطل احد قادة قوات "فجر ليبيا" ان "معارك ضارية جرت وما تزال تجري اليوم بين الكتيبة 166 مشاة التابعة لقوات فجر ليبيا ومجموعات من الفرع الليبي لتنظيم الدولة الاسلامية". واضاف ان الاشتباكات نجم عنها سقوط قتيل من قوات "فجر ليبيا".

من جهته اكد مسؤول امني في المجلس المحلي لسرت ان "اشتباكات دارت اليوم في جهة الشرق على اطراف المناطق" التي يوجد فيها تنظيم الدولة في سرت، واضاف ان "الاشتباكات بدات عند الظهر"، ولم يوضح المصدران الاسباب التي ادت الى اندلاع الاشتباكات.

وتعتبر بلدة النوفلية الواقعة على بعد نحو 120 كلم شرق مدينة سرت معقلا لتنظيم "الدولة الاسلامية" الذي يملك حضورا ايضا في مدينة درنة الواقعة على بعد نحو 1300 كلم شرق طرابلس والخاضعة لسيطرة مجموعات اسلامية مسلحة متشددة.

ويؤكد مسؤولون في السلطة الحاكمة في طرابلس ان لتنظيم الدولة الاسلامية خلايا نائمة في العاصمة حيث تبنت هذه المجموعة المتطرفة تفجيرات وقعت في المدينة خلال الاسابيع الماضية.

وقوات "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ اب- اغسطس 2014 هي خليط من المجموعات المسلحة الموالية لتحالف قوى سياسية، بينها احزب اسلامية، مناهضة لحكومة طبرق.

وفي طرابلس حكومة موازية تدير السلطة السياسية فيها منذ سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة، تعمل الى جانب "المؤتمر الوطني العام" والذي يعتبر الذراع التشريعية لهذه الحكومة التي تطلق على نفسها اسم "حكومة الانقاذ الوطني".

ويعقد طرفا الازمة السياسية محادثات برعاية الامم المتحدة بهدف التوصل الى حل للصراع وانهاء الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ اسقاط نظام معمر القذافي في 2011 واحتفاظ غالبية المجموعات المسلحة التي حاربت النظام السابق باسلحتها