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الحوثي يدعو للتجاوب مع إعلانه الدستوري

7/2/2015

وجه عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين باليمن كلمة للشعب اليمني بعد استيلاءه بقوة السلاح على مقاليد الحكم في اليمن بشكل رسمي أمس من خلال الإعلان الدستوري الذي أعلن من القصر الجمهوري اليمني أمس الجمعة كما وصف مراقبون وفي حضور وزيريّ الدفاع و الداخلية اليمنيين.

الكلمة وصفها متابعون للشأن اليمني بأنها كانت طويلة ولم تضف جديدا سوى المزيد من إقرار بما هو واقع بالفعل، فضلا عن تأكيده على مرجعية الاعلان الدستوري لكافة اليمنيين، واعتباره مرجعية حاكمة لأي حوار مع القوى السياسية في البلاد على حد قوله  .

و أضاف الحوثي في كلمته "ثورتنا لكل اليمنيين بما فيها محافظات الجنوب " وهو ما وصفه مراقبون بأنه اعلان للحرب من جانبه، فمن المعروف أن معظم المحافظات الجنوبية خارج سيطرة الحوثيين ولا تعترف بأي اجراء قامت به جماعة الحوثي .

كما اتهم الحوثي في كلمته "أطراف في الداخل والخارج بالتآمر والالتفاف على أهداف الشعب" على حد قوله، في حين أن قيادات رسمية ايرانية اعلنت في وقت سابق دعمها لجماعة الحوثي في اليمن .

هذا و قد اعتبر الحوثي أن "استقالة الرئيس اليمني والحكومة استهدفت تعطيل مؤسسات الدولة واحداث الفراغ بالمؤسسات اليمنية" على حد وصفه  .
و ذكر أن "الإعلان الدستوري الذي اعلن يوم أمس والقاضي بتشكيل مجلس رئاسي جاء لملء الفراغ السياسي في البلاد ".

و أضاف " لو تمكنت القاعدة من اليمن لهددت السعودية والأشقاء العرب " ، وقال أيضا " نقول لشعبنا ألا يبالي بمن يثيرون الضجيج حول خطوة الأمس لأنهم معطلون ومتآمرون وساعون لاستمرار الفراغ، وأن خطوة الإعلان الدستوري خطوة حكيمة صححت المسار وليست متهورة كما ادعى البعض "

و قال "شعبنا اليمني مطلوب منه المزيد من التعاون والتكاتف وتجسيد الوحدة الوطنية" .

المصدر : الجزيرة مباشر
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