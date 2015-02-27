تظاهرات بعدة مدن مصرية في أسبوع "أنقذوا مصر"

تظاهرات رافضة للانقلاب في مصر (أرشيف-الجزيرة)

خرجت تظاهرات صباحية اليوم الجمعة في عدة مدن مصرية رافضة للانقلاب العسكري مع بداية أسبوع "أنقذوا مصر" الذي دعا إليه التحالف الوطني لدعم الشرعية و رفض الانقلاب .



وقال في بيان له " لن نقبل باستمرار الانتهاكات والقمع، ولن نفرط في حقوق الشهداء والإرادة الشعبية ولا نقبل بمساومات علي حريات المصريين ومطالبهم في العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".



و أضاف البيان "الشعب هو الذي يصنع الثورة وهو الذي سينصرها بعون الله ، والشباب في هذه الثورة تعلموا الدروس والأخطاء وما هو قادم ليس كما مضي ولابد من مرحلة حاسمة، وحينها سيعلموا الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".



وخرجت تظاهرة استجابة لدعوة لتحالف دعم الشرعية بالقليوبية، نظمتها حركة نساء ضد الانقلاب ببنها، ورفعت خلالها صور الرئيس المعزول محمد مرسى وشارات رابعة العدوية ولافتات تندد بالانقلاب أصل الخراب وانهيار الاقتصاد و السياحة والأمن كما طالبن بالحرية للمعتقلين والقصاص للشهداء على حد قولهم .

و في "أبوحماد" بمحافظة الشرقية، خرجت تظاهرة ضمت المئات من المتظاهرين منددة بارتفاع الأسعار و المؤتمر الاقتصادي، والذي وصفوه بمؤتمر بيع مصر للأجانب .



و في حي المعادي بالقاهرة خرجت مسيرة من أمام مسجد الفردوس منددة بالانقلاب وبتعذيب المعتقلين على نحو أدى إلى وفاة عدد منهم جراء التعذيب.