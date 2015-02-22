أمريكا تبيع طائرات إف- 35 لإسرائيل وترفض بيعها للخليج

طائرات إف-35 يختلف الموقف الأمريكي حيال بيع الطائرات المقاتلة المتطورة للدول العربية واسرائيل، ففي الوقت الذي تزود فيه واشنطن تل ابيب بأحدث ما في ترسانتها في سلاح فإنها تبيع السلاح للدول العربية بحساب وحدود ضيقة وشروط صارمة.

وفي حين اعلنت فيه اسرائيل توقيع عقد لشراء 14 مقاتلة إضافية من طراز اف-35 من الولايات المتحدة، اكدت فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة لن تبيع طائرات اف-35 على المدى القصير في منطقة الخليج، ووصف فرانك كيندال نائب وزير الدفاع الأمريكي للاستحواذ والتكنولوجيا والشؤون اللوجيستية المسألة بانها "حساسة للغاية"، وتعهدت امريكا بالحفاظ على التفوق العسكري الاسرائيلي في المنطقة.

وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت ان قيمة صفقة شراء 14 مقاتلة من طراز اف-35 من الولايات المتحدة ثلاثة مليارات دولار، وأشارت الوزارة إلى أن صفقة شراء الطائرات الإضافية وقعت في مطلع الأسبوع وهي تضم بندا يمنح إسرائيل خيار طلب 17 مقاتلة أخرى، ومن المتوقع أن تتسلم إسرائيل أول طائرتي اف-35 بحلول نهاية عام 2016 على أن يكتمل أسطولها من هذه الطائرات بحلول 2021.

وتأتي هذه الصفقة -التي وافقت عليها لجنة حكومية إسرائيلية في نوفمبر تشرين الثاني- بعد شراء إسرائيل 19 مقاتلة أمريكية من الطراز عينه عام 2010.

في المقابل تقول وزارة الدفاع الامريكية ان الطائرات المقاتلة في دول الخليج قادرة على التصدي للتهديدات، وقال نائب وزير الدفاع الامريكي كيندال إن التهديدات التي تواجه المنطقة يمكن التعامل معها كما ينبغي بالأساطيل الحالية مثل الأسطول الاماراتي المكون من 80 طائرة اف-16 بلوك 60، وطلبت الامارات تطوير هذه الطائرات إلى بلوك 61 كما طلبت 30 طائرة بلوك 61 اضافية.

وتعتزم وزارة الدفاع الأمريكية إنفاق ما يقرب من 400 مليار دولار على تطوير وبناء 2457 طائرة من المقاتلة القادرة على تفادي الرادار خلال العقدين المقبلين لصالح الجيش الأمريكي وحلفائه. وهذه الطائرات من انتاج شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للصناعات العسكرية.

وفي مجال سوق الطائرات المقاتلة في المنطقة العربية باعت شركة داسو الفرنسية للطيران 24 طائرة رافال مقاتلة لمصر هذا الشهر مما جعل مصادر في الصناعة تقول إن حكومات إقليمية أخرى ربما تفكر في شراء الطائرة. وقال مصدر فرنسي كبير الأسبوع الماضي إن قطر في المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بشراء 36 طائرة رافال. وتقيم الامارات أيضا المقاتلة الأوروبية تايفون التي تصنعها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا.