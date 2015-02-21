العواصف الثلجية تجتاح سوريا و لبنان و تفاقم معاناة اللاجئين

طفل سوري توفى نتيجة الثلوج – ارشيف

فاقمت الأحوال المناخية والعواصف الثلجية المتلاحقة قسوة الظروف المعيشية لكثير من العائلات السورية النازحة داخل البلاد واللاجئة في دول الجوار.

ووفقا لمراسلي الجزيرة في مختلف أرجاء سوريا فإن العاصفة الحالية قد تكون أعنف من العاصفتين السابقتين اللتين هبتا على المنطقة خلال الشتاء الحالي وأسفرتا عن وفاة العشرات بسبب البرد والجوع والمرض. يأتي ذلك فيما يواجه النازحون وكثير من اللاجئين صعوبات في الحصول على المحروقات ووسائل التدفئة.

فعلى مشارف البلدات اللبنانية، في سلسلة جبال القلمون، المنطقة الجبلية الشديدة البرودة، أقام النازحون السوريون عشرات من المخيمات تُؤوي مئات العائلات الهاربة من جحيم القصف.

في حين غابت المنظمات الدولية والمساعدات الإنسانية عن هذه المنطقة الحدودية المقابلة لمرتفعات عرسال داخل الأراضي السورية، رغم إمكانية الوصول إليها، لأن الحكومة اللبنانية أصدرت عدة قرارات منعت الاقتراب من المنطقة، التي صنفتها منطقة حرب، ولأنه لا توجد فيها معابر رسمية، فازدادت معاناة النازحين.

فهذا عجوز يجلس أمام خيمته الذي بلغ الثلج حولها الزبى، ويتحدث عن مقتل عدة أطفال، إضافة إلى امرأة عثر عليها مقتولة مع طفليها بعد ذوبان الثلوج، في منطقة معروفةٌ بهبوب العواصفِ عليها شتاءً..

لا توجدُ إحصاءات من منظماتٍ دوليةٍ عن عدد النازحين، لكنَّ منظماتٍ سوريةً محليةً تقدّرهم بنحو خمسمئة عائلةٍ، معظمُها من مدينةِ القُصير، تليها أحياءٌ حمصيةٌ، ومن ثم مدنُ القلمون، أي إن العدد يقارب ثلاثةَ آلاف.

كما اجتاحت العاصفة الثلجية لبنان حيث عزلت عشرات القرى والبلدات في شمال شرقي البلاد، والحقت خسائر بشبكتي الكهرباء والهاتف في مناطق عدة .

وأدى تساقط الثلوج وتراكمها إلى قطع طريق بيروت – دمشق الدولي في منطقتي ضهر البيدر اللبنانية وجدَيْدة يابوس السورية. وكانت وزارة التربية قد أصدرت قرارا بتعطيل الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بسبب الأحوال الجوية وتدني درجات الحرارة.

ارتفعت الثلوج إلى مستوى لا يقل عن متر في بعض المناطق الشمالية في الأردن ما دفع السلطات إلى إغلاق طرق فرعية في عدد من مناطق المملكة.

ونفذت المصالح المعنية خطة طوارئ لإيواء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري ضمن ملاجئ خاصة.

وكان أثر العاصفة بالغا على اللاجئين السوريين خصوصا أولئك الذين يسكنون في الخيام العشوائية في أطراف المدن الأردنية.