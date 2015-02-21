البث الحي
تقارير

العواصف الثلجية تجتاح سوريا و لبنان و تفاقم معاناة اللاجئين

21/2/2015
 
 طفل سوري توفى نتيجة الثلوج – ارشيف

فاقمت الأحوال المناخية والعواصف الثلجية المتلاحقة قسوة الظروف المعيشية لكثير من العائلات السورية النازحة داخل البلاد واللاجئة في دول الجوار.

ووفقا لمراسلي الجزيرة في مختلف أرجاء سوريا فإن العاصفة الحالية قد تكون أعنف من العاصفتين السابقتين اللتين هبتا على المنطقة خلال الشتاء الحالي وأسفرتا عن وفاة العشرات بسبب البرد والجوع والمرض. يأتي ذلك فيما يواجه النازحون وكثير من اللاجئين صعوبات في الحصول على المحروقات ووسائل التدفئة.

فعلى مشارف البلدات اللبنانية، في سلسلة جبال القلمون، المنطقة الجبلية الشديدة البرودة، أقام النازحون السوريون عشرات من المخيمات تُؤوي مئات العائلات الهاربة من جحيم القصف.

في حين غابت المنظمات الدولية والمساعدات الإنسانية عن هذه المنطقة الحدودية المقابلة لمرتفعات عرسال داخل الأراضي السورية، رغم إمكانية الوصول إليها، لأن الحكومة اللبنانية أصدرت عدة قرارات منعت الاقتراب من المنطقة، التي صنفتها منطقة حرب، ولأنه لا توجد فيها معابر رسمية، فازدادت معاناة النازحين.

فهذا عجوز يجلس أمام خيمته الذي بلغ الثلج حولها الزبى، ويتحدث عن مقتل عدة أطفال، إضافة إلى امرأة عثر عليها مقتولة مع طفليها بعد ذوبان الثلوج، في منطقة معروفةٌ بهبوب العواصفِ عليها شتاءً..

لا توجدُ إحصاءات من منظماتٍ دوليةٍ عن عدد النازحين، لكنَّ منظماتٍ سوريةً محليةً تقدّرهم بنحو خمسمئة عائلةٍ، معظمُها من مدينةِ القُصير، تليها أحياءٌ حمصيةٌ، ومن ثم مدنُ القلمون، أي إن العدد يقارب ثلاثةَ آلاف.

كما اجتاحت العاصفة الثلجية لبنان حيث عزلت عشرات القرى والبلدات في شمال شرقي البلاد، والحقت خسائر بشبكتي الكهرباء والهاتف في مناطق عدة .

وأدى تساقط الثلوج وتراكمها إلى قطع طريق بيروت – دمشق الدولي في منطقتي ضهر البيدر اللبنانية وجدَيْدة يابوس السورية. وكانت وزارة التربية قد أصدرت  قرارا بتعطيل الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بسبب الأحوال الجوية وتدني درجات الحرارة.

ارتفعت الثلوج إلى مستوى لا يقل عن متر في بعض المناطق الشمالية في الأردن ما دفع السلطات إلى إغلاق طرق فرعية في عدد من مناطق المملكة.

ونفذت المصالح المعنية خطة طوارئ لإيواء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري ضمن ملاجئ خاصة.

وكان أثر العاصفة بالغا على اللاجئين السوريين خصوصا أولئك الذين يسكنون في الخيام العشوائية في أطراف المدن الأردنية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من تقارير

"وليام شكسبير" يحصل على لقاح فايزر ضد كورونا

برطانيا تشرع في توزيع 4 ملايني جرعة من لقاح"فايزر وبيونتيك"

كيف سيتعامل فيسبوك وتويتر مع ترمب بعد مغادرته البيت الأبيض.. إليك التفاصيل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

نيويورك تايمز: الصين تروج للأكاذيب والمؤامرات لإخفاء مصدر جائحة كورونا

السلطات الصينية تحاول تبرئة نفسها والزعم بأن فيروس كورونا لم ينشأ في الصين

الوباء لا يزال قويا.. تفشٍ قياسي لكورونا في أمريكا وبدء التلقيح في روسيا وقريباً في بريطانيا

على مدى أسبوعين، سجّلت الولايات المتحدة بشكل متكرر أكثر من ألفي وفاة كل يوم (REUTERS)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

عنصر سابق من "فاغنر" يكشف خفايا شركة الأمن الروسية

أحد مقاتلي شركة فاغنر الروسية (الأناضول- أرشيف)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)