البث الحي
تقارير

تظاهرات رافضة للانقلاب بجمعة "الارهاب صناعة الانقلاب"

20/2/2015
 تظاهرات رافضة للانقلاب ببركة السبع بالاسكندرية

 تظاهرات مصرية  صبيحة يوم الجمعة رافضة للانقلاب العسكري في عدة مدن مصرية في الجمعة التي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية و رفض الانقلاب في اسبوع "الارهاب صناعة الانقلاب" .

و الذي قال فيه  "لن نتراجع عن إدانة تآمر القوي الانقلابية في مصر وليبيا والذي بات ضد مصالح الاستقرار بالمنطقة ، فالأمن القومي لمصر ومشاكل المصريين الداخلية أكبر من مغامرات انقلابية فاشلة" على حد قوله.

هذا و قد نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية ببركة السبع مسيرة صباحية من امام المستشفى المركزي بالمدينة رافعين فيها شارات رابعه ولافتات مندده بحكم العسكر ومؤكدين استكمال ثورتهم حتى النصر .

من ناحية اعتدت قوات الامن على سلسلة بشرية امام قرية اهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف بالخرطوش والرصاص الحى و قامت بحرق دراجتين بخاريتين

و في محافظة كفر الشيخ خرج متظاهري  "قلين" صباح اليوم في سلسلة بشرية لإسقاط حكم العسكر الفاشل ونددوا بمجازر السفاح ضد الشعب المصري و طالبوا بالقصاص من هؤلاء المجرمين .

و في مدينة نصر و المعادي خرجت عدت تظاهرات ، حيث خرجت مسيرة المعادي من مسجد الفردوس بامتداد  طول شارع احمد ذكي ردد المتظاهرون خلالها هتافات  يسقط يسقط حكم العسكر رافعين لافتات رابعه العدوية و لافتات مكتوب عليها  السفاح يقتل الشعب على حد وصفهم .

كما نظم متظاهري  مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ، صباح اليوم الجمعة ، سلسلة بشرية بالطريق الدولي ، للتنديد بتسريبات "مكتب السيسي" و تآمره على الثورة الليبية على حد قولهم .

رفع المشاركون شارات رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول محمد مرسي ولافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء "الأحكام الهزلية"  بحقهم ، و أكد المشاركون استمرار فعاليتهم السلمية حتى كسر الانقلاب ، وعودة الشرعية والقصاص لدماء الشهداء كما افاد بعضهم .

و في مركز آيتاي البارود بمحافظة البحيرة نظم رافضي الانقلاب  صباح اليوم الجمعة ، سلسلة بشرية بطريق "القاهرة – اسكندرية" الزراعي .

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من تقارير

"وليام شكسبير" يحصل على لقاح فايزر ضد كورونا

برطانيا تشرع في توزيع 4 ملايني جرعة من لقاح"فايزر وبيونتيك"

كيف سيتعامل فيسبوك وتويتر مع ترمب بعد مغادرته البيت الأبيض.. إليك التفاصيل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

نيويورك تايمز: الصين تروج للأكاذيب والمؤامرات لإخفاء مصدر جائحة كورونا

السلطات الصينية تحاول تبرئة نفسها والزعم بأن فيروس كورونا لم ينشأ في الصين

الوباء لا يزال قويا.. تفشٍ قياسي لكورونا في أمريكا وبدء التلقيح في روسيا وقريباً في بريطانيا

على مدى أسبوعين، سجّلت الولايات المتحدة بشكل متكرر أكثر من ألفي وفاة كل يوم (REUTERS)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)