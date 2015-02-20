تظاهرات رافضة للانقلاب بجمعة "الارهاب صناعة الانقلاب"

تظاهرات رافضة للانقلاب ببركة السبع بالاسكندرية

تظاهرات مصرية صبيحة يوم الجمعة رافضة للانقلاب العسكري في عدة مدن مصرية في الجمعة التي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية و رفض الانقلاب في اسبوع "الارهاب صناعة الانقلاب" .

و الذي قال فيه "لن نتراجع عن إدانة تآمر القوي الانقلابية في مصر وليبيا والذي بات ضد مصالح الاستقرار بالمنطقة ، فالأمن القومي لمصر ومشاكل المصريين الداخلية أكبر من مغامرات انقلابية فاشلة" على حد قوله.



هذا و قد نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية ببركة السبع مسيرة صباحية من امام المستشفى المركزي بالمدينة رافعين فيها شارات رابعه ولافتات مندده بحكم العسكر ومؤكدين استكمال ثورتهم حتى النصر .



من ناحية اعتدت قوات الامن على سلسلة بشرية امام قرية اهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف بالخرطوش والرصاص الحى و قامت بحرق دراجتين بخاريتين



و في محافظة كفر الشيخ خرج متظاهري "قلين" صباح اليوم في سلسلة بشرية لإسقاط حكم العسكر الفاشل ونددوا بمجازر السفاح ضد الشعب المصري و طالبوا بالقصاص من هؤلاء المجرمين .



و في مدينة نصر و المعادي خرجت عدت تظاهرات ، حيث خرجت مسيرة المعادي من مسجد الفردوس بامتداد طول شارع احمد ذكي ردد المتظاهرون خلالها هتافات يسقط يسقط حكم العسكر رافعين لافتات رابعه العدوية و لافتات مكتوب عليها السفاح يقتل الشعب على حد وصفهم .



كما نظم متظاهري مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ، صباح اليوم الجمعة ، سلسلة بشرية بالطريق الدولي ، للتنديد بتسريبات "مكتب السيسي" و تآمره على الثورة الليبية على حد قولهم .



رفع المشاركون شارات رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول محمد مرسي ولافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء "الأحكام الهزلية" بحقهم ، و أكد المشاركون استمرار فعاليتهم السلمية حتى كسر الانقلاب ، وعودة الشرعية والقصاص لدماء الشهداء كما افاد بعضهم .

و في مركز آيتاي البارود بمحافظة البحيرة نظم رافضي الانقلاب صباح اليوم الجمعة ، سلسلة بشرية بطريق "القاهرة – اسكندرية" الزراعي .