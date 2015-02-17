"رايتس ووتش" تؤكد تقرير الجزيرة عن القصف المصري لدرنة

جانب من آثار القصف الجوي المصري على درنة

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش جريمة ذبح لـ21 شخصاً معظمهم من مسيحيي مصر الأقباط و سقوط مدنيين جراء القصف الجوي المصري و وثقت شهادات لمواطنين في درنة تتوافق مع ما نشرته الجزيرة و كذّبه الاعلام المصري .



و أضافت المنظمة "على السلطات الليبية اتخاذ خطوات فورية لتقديم الجناة إلى العدالة، بقدر ما يتسنى هذا حالياً، كما يتعين على الأمم المتحدة إنشاء آلية للتحقيق في تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها."



و في 16 فبراير قالت مصر إن قواتها الجوية نفذت ضربات جوية رداً على جرائم القتل، تستهدف المتشددين الإسلاميين في درنة بشرق ليبيا.

وقال أحد سكان درنة لـ هيومن رايتس ووتش إن الضربات الجوية قتلت ما لا يقل عن ستة مدنيين.



و قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "عادت داعش تروع العالم بارتكاب جرائم الحرب، وأظهرت انعدام الرحمة في ليبيا هذه المرة. لكن على أي اشتباك عسكري مع داعش أن يتخذ كافة الخطوات الممكنة لحماية أرواح المدنيين".



و أضافت المنظمة أنه على الأمم المتحدة إنشاء آلية للتحقيقات الدولية أو تعيين مقرر خاص للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، بغية ملاحقتها. وعلى مدعية المحكمة الجنائية الدولية فحص هذه الواقعة مع غيرها من الجرائم الخطيرة المستمرة في ليبيا، بهدف تحديد مدى الاحتياج إلى المزيد من التحقيقات. ويعد قتل المدنيين من جانب أحد الأطراف في نزاع مسلح جريمة حرب.



و قالت أيضا أنه "يتعين على ليبيا ومصر على السواء إجراء تحقيقات في خسائر المدنيين في هذه الغارات الجوية، كما يتعين على مصر اتخاذ خطوات للتقليل من مثل تلك الخسائر."



و شددت سارة ليا ويتسن: "بدلاً من إطلاق التهديدات الجوفاء، يتعين على الأطراف الدولية الوفاء بما وعدت به من تحديد مرتكبي جرائم الحرب ومعاقبتهم. إن الإخفاق في التحرك الآن يؤدي إلى المزيد من الجرائم المروعة والمزيد من الضحايا المدنيين".



جدير بالذكر أن الجزيرة كانت قد انفردت بصور حصرية لمواقع مدنية قصفها الطيران الحربي المصري بزعم انها مواقع تابعة ل"تنظيم الدولة " و أسفرت الضربات الجوية عن سقوط عدد من الأطفال و المدنيين بين قتيل و جريح .

و قد نفت الحكومة المصرية ما نشرته الجزيرة ، و جاء تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ليؤكد ما جاء في تقرير الجزيرة .