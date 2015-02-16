حادثة الدنمارك بين المتاجرة الإسرائيلية ونشر الإسلاموفوبيا

بينما أعلنت الشرطة الدنماركية مقتل شاب مسلم بعد تبادل لإطلاق النار معه والذي تتهمه بأنه منفذ هجومي كوبنهاغن، دعا نتنياهو يهود أوروبا للهجرة إلى إسرائيل.

فقد أعلنت الشرطة الدنماركية مقتل الشاب عمر عبدالحميد حسين (22 عام) بعد تبادل لإطلاق النار معه في محطة قطار نوريبرو ، و الذي تتهمه بأنه منفذ الهجومين على كنيس يهودي و مركز ثقافي في كوبنهاغن و أسفر عن مقتل شخصين و إصابة خمسة من افراد الشرطة .

الحادث وقع السبت حيث كان المركز الثقافي تدور فيه جلسة نقاشية عن العلاقة

بين الإسلام وحرية التعبير حضرها الفنان السويدي لارس فيلكس الذي سبق له نشر رسومات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم .

وكانت الشرطة الدنماركية قد قامت بعمليات مسح في منطقة العمليات التي تم تنفيذها منها مقهى إنترنت يقع على مقربة من المكان الذي قتل فيه الرجل، واعتقلت شخصين على الأقل خلال هذه العملية.

كما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول هذا المكان المعروف بانتشار باعة ألعاب الفيديو فيه، وأعلنت أيضا في مؤتمر صحفي أنها تقوم بمداهمة مساكن في هذا الحي (نوريبرو) نفسه .

وفيما بدا كأنه استغلال للحادثين دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد يهود أوروبا للهجرة إلى إسرائيل بعد هجوم كوبنهاغن، قائلا لهم "إسرائيل هي وطنكم وتنتظركم بذراعين مفتوحين، وهي على استعداد لاستيعاب هجرة جماعية منكم".

وأعلن أن حكومته ستقر خطة بنحو (45 مليون دولار) لتشجيع هجرة اليهود من فرنسا وبلجيكا وأوكرانيا. وقال نتنياهو إن أوروبا تتعرض لما وصفه "بإرهاب التطرف الإسلامي" مرجحا استمرار هذا النوع من الهجمات على اليهود.

وقد رفض الحاخام الأكبر ليهود الدنمارك يائير ملكيؤور الأحد دعوة نتنياهو التي وجهها ليهود أوروبا ودعاهم فيها إلى ترك بلادهم والهجرة إلى إسرائيل بحجة تعرضهم للتهديد "الإرهابي" واللاسامية.

وقال الحاخام إن "الإرهاب" لا يشكل سببا لترك البلاد التي نعيشها فيها والذهاب إلى إسرائيل .

و قد علّق مراقبون على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول إنها "محاولة للصيد في الماء العكر و تثبيت "الإسلاموفوبيا" لدى الغرب ، لتبرير أفعاله بحق الفلسطينيين ".

من ناحية أخرى تفاعل زوّار شبكات التواصل الاجتماعي مع الحادث وأسبابه و تداعياته ، فهذا حساب " فيفي الشريف" على الفيس بوك علّق قائلا " اعتقد ومن خلال تحليلي الشخصي ان لإسرائيل يد في ضرب الكنيس حتى تجد عذرا لدفع يهود العالم الى الهجرة الى فلسطين كما وقع في فرنسا" .