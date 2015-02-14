حادث "نورث كارولينا" هل هو موقف سيارة أم موقف عنصري؟

حادث مقتل المسلمين بأمريكا

كرة الثلج التي خلفها مقتل ثلاثة مسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة ايام آخذة في التصاعد بقوة ، و يبدو ان الكرة ستصيب الكثيرين في طريقها ،خاصة الذين تجاهلوا بداية ثم احتقروها بعد ذلك .



وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال مشتعلة خصوصا بعد ما قالته مذيعة برنامج INSIDE EDITION على قناة CBS، ديبورا نورفيل في تعليقها على الجريمة العنصرية التي أدّت إلى جريمة قتل الأميركي كريغ ستيفن هيكس (46 عاما) كلا من ضياء نامي بركات (23 عاما) وزوجته يسر محمد أبو صالحة (21 عاما) وشقيقتها رزان (19 عاما) ، المذيعة قالت أن "الجريمة حدثت بسبب خلاف على موقف للسيارة، ولذلك سنوجه لكم بعض النصائح حول كيف تجدون موقفا لسياراتكم ".



تداعت التعليقات على مواقع التواصل مستهجنة و مستنكرة هذه التصريحات للمذيعة الأمريكية ، فهذه مغردة أمريكية تقول "حياة المسلمين مهمة، اعتذروا حالاً" .

في حين كتب بعض العرب و المسلمين مطالبين بمقاطعة القناة و كتب بعضهم يقول " لا تقفوا صامتين اتصلوا بالقناة واعترضوا على هذه العنصرية ، القناة تحتقر موتنا، موت المسلمين وكل الأقليات ذوي الأصول الأفريقية، ذوي الأصول اللاتينية."



الإندبندنت البريطانية من جانبها تحدثت عن أن قاتل الطلاب المسلمين الثلاثة في كارولينا الشمالية يكن عداء شديد للأديان و بخاصة الإسلام و بدا ذلك واضحا في موقعه على موقع الفيسبوك.



من ناحية اخرى اشتعلت النيران أمس الجمعة بمركز إسلامي بولاية تكساس الأميركية (جنوب)، وقال إمام مسجد مركز قباء الإسلامي زاهد عبد الله إن الحريق ناجم عن عمل متعمد كما جاء في حوار سابق له مع الجزيرة .

هذا التصاعد في احداث الكراهية لم تخفت حدتها حتى بعد أن قرر أوباما أن يخرج عن صمته و مقتل المسلمين الثلاثة، ووصف الحادث بـ"الجريمة الوحشية البشعة"، مشيرا إلى بدء مكتب التحقيقات الفدرالية منذ أمس تحقيقا حول الحادث.



الجريمة و تداعيات ألقت بظلالها الكثيفة على واقع المسلمين في الولايات المتحدة خاصة المحجبات منهم التي

يبرز غطاء الرأس سمتهم و دينهم ، و أصبحت هناك حالة من الخوف منتشرة بين المحجبات خشية استهدافهم كما أفاد مراقبون للأزمة .



و قد علّق الكاتبين خالد بيضون وندا الزين في مقالين لهما نشرتها الجزيرة الانجليزية على الحادث تحت عنوان "لماذا لا يأبه الغرب بحياة المسلمين؟" أكّد فيه ان حادث مقل الشبان المسلمين الثلاثة الشمالية يؤكد الحقيقة القاسية بأن حياة المسلمين لا قيمة لها في أميركا .

وأشارا الكاتبين إلى أن شبكات سي أن أن، وفوكس نيوز، وأم إس أن بي سي الإعلامية بثت أخبار القتل بعد نجو 12 ساعة من وقوعها.