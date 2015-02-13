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تظاهرات صباحية رافضة للانقلاب في اسبوع"يسقط حكم القتلة"

13/2/2015
 جانب من تظاهرة المعادي صباح اليوم

تظاهرات مصرية  صبيحة يوم الجمعة رافضة للانقلاب العسكري في عدة مدن مصرية في الجمعة التي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية و رفض الانقلاب في اسبوع يسقط حكم القتلة  كما قال في بيانه الأخير ، احتجاجا على ما سمّاه التفويض بالقتل الذي أطلقه عبدالفتاح السيسي و المجازر التي ارتكبها لمشجعي نادي الزمالك المصري  و عشرات القتلى من المدنيين الذين يسقطون في سيناء بدعوى مكافحة الارهاب.

ففي محافظة كفر الشيخ خرج متظاهري  "قلين" صباح اليوم في سلسلة بشرية لإسقاط
حكم العسكر الفاشل ونددوا بمجازر السفاح ضد الشعب المصري و طالبوا بالقصاص من هؤ?ء المجرمين

و في برج العرب بالإسكندرية هاجمت قوات الأمن  مسيره رافضة للانقلاب مصحوبه
برجال امن بزي مدني قبل بداية المسيرة ، وقد اسفرت عن اعتقال شاب ووالدته والاعتداء علي النساء واخد بطاقاتهم الشخصية وملاحقات لباقي افراد المسيرة حتى تم تفريقها كما أفاد شهود عيان .

و في مدينة نصر و المعادي خرجت عدت تظاهرات ، حيث خرجت مسيرة المعادي من
مسجد الفردوس بامتداد  طول شارع احمد ذكي ردد المتظاهرون خلالها هتافات  يسقط يسقط حكم العسكر رافعين لافتات رابعه العدوية و لافتات مكتوب عليها  السفاح يقتل الشعب على حد وصفهم .

كما نظم متظاهري  مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ، صباح اليوم الجمعة ، سلسلة بشرية بالطريق الدولي ، للتنديد بتسريبات "مكتب السيسي" و قال متظاهرون انها أظهرت سرقة أكثر من 30 مليار دولار من أموال المنح الخليجية .

رفع المشاركون شارات رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول محمد مرسي ولافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء "الأحكام الهزلية"  بحقهم ، و أكد المشاركون استمرار فعاليتهم السلمية حتى كسر الانقلاب ، وعودة الشرعية والقصاص لدماء الشهداء كما افاد بعضهم .

و في مركز آيتاي البارود بمحافظة البحيرة نظم رافضي الانقلاب  صباح اليوم الجمعة ، سلسلة بشرية بطريق "القاهرة – اسكندرية" الزراعي ، وذلك في إطار الاستجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بالتظاهر في بداية أسبوع ثوري جديد تحت شعار "يسقط حكم القتلة " كما جاء في بيان التحالف .

و في شبرا الخيمة خرجت تظاهرة  في بداية فعاليات اسبوع "يسقط حكم القتلة" هتف المشاركون ضد حكم العسكر وضد قادة الانقلاب وضد الداخلية ومنددين ب"مجزرة الدفاع الجوي" .

ومطالبين بمحاكمة المتورطين في المجزرة والقصاص لكل الشهداء ورافعين علم مصر واشارة رابعة الصمود وصور الدكتور محمد مرسي وسط ترحيب من الاهالي والمارة كما افاد شهود عيان  .

و في المنوفية قامت قوات الامن بتفريق مسيرة مؤيدة الشرعية بمدينة السادات وأطلقت الغاز والخرطوش واصابات بين المتظاهرين واعتقال عدد منهم .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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