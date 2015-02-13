الاتحادات الطلابية العربية بأمريكا تدين قتل المسلمين الثلاثة

القتلى الثلاثة من مسلمي أمريكا

أصدرت القوى والاتحادات الطلابية العربية في الولايات المتحدة بيانا نددت فيه بجريمة قتل ثلاثة مسلمين من أسرة واحدة بولاية كارولينا الشمالية و تجاهل الاعلام الأمريكي تسليط الضوء عليها رغم بشاعاتها .



و جاء في البيان "في ظل ازدواجية المعايير وانتقائية المواقف نراقب عن كثب ما حصل من جريمة شنعاء بحق الإنسانية تجاه طلابنا بولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يجب وصفها الا بجرائم الكراهية والعنصرية".



و قام الطلاب في بيانهم بتعزية أسر القتلى قائلين "نعزي نحن الموقعون أدناه ذوي شهداء

المحبة وضحايا الكراهية والازدواجية تجاه الطلاب الأمريكان المسلمين ضياء شادي بركات ، يسر محمد ابوصالحة ،رزان محمد ابوصالحة" .



و أكد الطلا ب في بيانهم على " إدانتنا وغضبنا لهذه الجرائم وتلك الازدواجية الممارسة بحق الطلاب المسلمين ونؤكد على إدانتنا كذلك لهذه الجريمة الإرهابية بجميع أركانها بدءا من القاتل الى التجاهل الواضح و الفاضح من قبل أغلب الإعلام الغربي عكس ما حدث في حادثة الصحيفة المحرضة بفرنسا قبل أسابيع" .



و طالبوا " بضرورة تطبيق القوانين المجرمة للكراهية دون انتقائية لفئة دون اخرى، و مطالبة القضاء الأمريكي بإصدار أقصى العقوبات على الجناة فهي جرائم تتكرر بحق المسلمين خاصة ويتم تجاهلها من قبل الراي العام بقصد او دون قصد".



و أضاف البيان " نطالب الاتحادات الطلابية والروابط الشبابية بأمتنا وبالولايات المتحدة الأمريكية بموقف واضح تجاه تلك الاعتداءات فالمغدورون طلابا عزل ،و نطالب أيضا قادة الدول التي شجبت و نظمت مسيرة ضد الارهاب ان لا تتوانى عن هذه القضية فقتل طلاب عزل ارهابا لا يسقط بالتقادم."



و حيّا البيان وسائل الإعلام الحرة التي رفضت تجاهل هذه القضية من قبل الاعلام الغربي

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جدير بالذكر أنه قد تم تشييع جنازات القتلى الثلاثة من جانب آلاف العرب والمسلمين أمس الخميس ، و قد شكك محمد أبو صالحة – والد الضحيتين يسر ورزان – في تصريحات صحفية في حيادية الشرطة المحلية في الولاية و قدرتها على التوصل للدوافع الحقيقية للجريمة .